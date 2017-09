Próxima de classificação à Copa, Inglaterra anuncia convocação para jogos das Eliminatórias

Foto: NurPhoto/NurPhoto

Com um pé na próxima Copa do Mundo, a Seleção Inglesa, do treinador Gareth Southgate, anunciou, nessa quinta-feira (28), a convocação para os próximos dois – e últimos – compromissos pelo Grupo F das Eliminatórias Europeias para o Mundial, contra Eslovênia, em casa, e Lituânia, encerrando sua passagem na competição, longe da Terra da Rainha.

A situação da Inglaterra é tranquila e bem clara: com cinco pontos de vantagem para a Eslováquia, segunda colocada da chave, uma vitória simples contra a Eslovênia, em Wembley, bastará para selar a classificação, carimbar o passaporte e estar na Rússia em 2018. Até aqui, uma campanha quase perfeita dos ingleses, com seis vitórias e dois empates em oito jogos disputados.

O treinador Gareth Southgate convocou 26 jogadores nessa lista. Entre as novidades, estão os goleiros Jordan Pickford, do Everton, e Fraser Forster, do Southampton, que voltaram a ser lembrados, o meio campo Fabian Delph, que está jogando com mais regularidade pelo Manchester City, e o lateral-direito Kieran Trippier, que vem se destacando com a camisa do Tottenham.

Confira a convocação completa:

Goleiros: Joe Hart (West Ham), Jordan Pickford (Everton), Fraser Forster (Southampton) e Jack Butland (Stoke City)

Defensores: Ryan Bertrand (Southampton), Aaron Cresswell (West Ham), Phil Jones (Manchester United), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester City), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Gary Cahill (Chelsea), Kieran Trippier (Tottenham) e Kyle Walker (Manchester City)

Meio-campistas: Dele Alli (Tottenham), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Bromwich) e Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool).

Atacantes: Jermain Defoe (Bournemouth), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City) e Daniel Sturridge (Liverpool).