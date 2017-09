Com 'castigo' nos minutos finais, Everton só empata com Apollon e segue sem vencer na UEL

Apontado como favorito a vencer o grupo E, o Everton segue sem vitória na Uefa Europa League 2017/18. Na tarde desta quinta-feira (28), em pleno Goodison Park, a equipe inglesa não jogou bem e apenas empatou com o Apollon Limassol: 2 a 2, gols de Wayne Rooney e Vlasic, com Sardinero e Yuste balançando as redes pelos visitantes.

Com o empate, a equipe inglesa permanece como lanterna do grupo, com apenas um ponto somado. Os cipriotas chegaram a dois pontos em dois jogos, mesma campanha do Lyon, que apenas empatou por 1 a 1 com a Atalanta, no outro confronto da chave. Já os italianos foram a quatro pontos e lideram o grupo E.

O Everton volta a campo já no próximo domingo (1), contra o Burnley, pela Premier League. Pela Uefa Europa League, o próximo compromisso será no dia 19 de outubro, contra o Lyon, também no Goodison Park.

Jogo morno e falhas defensivas

(Foto: Jan Kruger/Getty Images)

Com uma equipe modificada com relação à última partida pela Premier League, o Everton entrou em campo com status de favorito ante ao Apollon. Apesar disso, os visitantes não se acanharam e mostraram bom futebol logo nos primeiros minutos, assustando aos 7' em boa cabeçada de Maglica. Aos 12', o Goodison Park se emudeceu ao testemunhar uma lambança de Ashley Williams, resultando em gol fácil de Sardinero: 1 a 0 para o Apollon.

Atônitos pelo gol sofrido, os donos da casa não mostraram imediato poder de reação, concedendo muitos espaços para os contra-ataques puxados por Maglica e Sardinero. Apenas aos 21', o Everton chegou com perigo pela primeira vez, o suficiente para igualar o marcador. Após falha defensiva, a bola sobrou limpa para o artilheiro Wayne Rooney, que só teve o trabalho de completar para o fundo das redes: 1 a 1.

O tento animou os Toffees, que partiram pra cima buscando a virada ainda na primeira etapa. Rooney abusava das finalizações de fora da área, testando o goleiro Vale. Sigurdsson também desperdiçou duas boas oportunidades, e o marcador permaneceu empatado.

2T ferve: virada, expulsão e castigo

(Foto: Jan Kruger/Getty Images)

Ainda no intervalo, Koeman mexeu na sua equipe, sacando o senegalês Gueye e levando à campo o jovem Vlasic. Com muita movimentação, o croata trouxe ânimo novo ao time da casa, inflamando a partida. Aos 54', Vlasic arriscou sua primeira finalização na partida, quase virando a partida. Aos 66', o gol veio: após roubada de bola na intermediária, Sigurdsson deu boa assistência para a infiltração do croata, que finalizou muito bem, no cantinho, sem chance para Bruno Vale.

A partir do 2 a 1, a partida ficou ainda mais elétrica. Os visitantes não abdicaram de atacar, mas acabavam cedendo espaços para contra-ataques da equipe inglesa. Vlasic e Rooney, os mais participativos da equipe inglesa, tiveram oportunidades do terceiro gol, mas pararam em boas defesas do arqueiro do Apollon. Aos 77', Rooney fez belíssimo lançamento para Lewin, pegando a defesa visitante desprevenida. O jovem atacante finalizou colocado, mas a bola tirou tinta da trave.

Os Toffees seguiram pressionando em busca do gol que mataria a partida, mas esbarravam em finalizações erradas ou defesas de Vale. Aos 86', o árbitro húngaro expulsou o defensor Roberge, por solada nas costas de um jogador caído. Com um jogador a mais e menos de quatro minutos de tempo regulamentar por jogar, a impressão era que a vitória ficaria com os donos da casa.

Mas o Apollon buscou o empate. Aos 89', após cobrança de falta na altura da intermediária, o espanhol Yuste subiu mais que a marcação do Everton e cabeceou pro fundo das redes, sem chance para o goleiro Pickford. Os ingleses tentaram uma pressão final e tiveram a bola da partida, mas o Lewin desperdiçou, cara a cara com o goleiro Vale. 2 a 2 e vaias no Goodison Park.