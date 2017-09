Wenger elogia marca de Giroud, volta de Wilshere e atuação do Arsenal contra BATE

Foi a segunda vitória do Arsenal em dois jogos na Europa League (Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal)

O Arsenal não teve grandes dificuldades para vencer o BATE Borisov na Bielorússia por 4 a 2 nesta quinta-feira (28), pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Europa League. Após a partida, o técnico Arsène Wenger elogiou o desempenho dos Gunners em campo. Ele assumiu que o time teve dificuldade para manter o ritmo no fim, mas que durante boa parte do duelo a consistência marcou a performance.

Wenger também destacou positivamente o desempenho de Jack Wilshere. O meia, cria da base do time, sofre com lesões constantes e tem dificuldades para até mesmo manter um ritmo razoável na carreira. O inglês de 25 anos havia jogado 22 minutos no primeiro jogo do time na Europa League (vitória em casa por 3 a 1 contra o Colônia) e todos os 90 na vitória por 1 a 0 contra o Doncaster Rovers pela Copa da Liga Inglesa – feito repetido contra o Bate.

“Acho que no geral, tivemos um time com uma mistura de jovens e experientes jogadores, e tivemos uma boa coesão. Jogamos futebol como queríamos jogar, com um bom ritmo em nosso jogo. Mantivemos isso talvez por uns 65 minutos, mas os últimos 20 foram um pouco mais difíceis. No geral, estou satisfeito com nossa performance”, disse Wenger.

“Ele (Wilshere) teve um excelente primeiro tempo e lutou até o fim. Acho que ele está em um bom caminho para voltar ao seu melhor. Ele mostrou isso esta noite. Ele está em uma idade onde o jogador normalmente atinge o melhor de sua carreira. Ele está subindo e só foi parado por uma série de lesões. Apenas rezo para que ele não seja mais atingido por esses problemas e possamos vê-lo mais forte. Ele mostrou novamente hoje que não perdeu o seu futebol”, acrescentou.

Wenger também falou sobre uma marca especial atingida em seu time: o 100º gol de Olivier Giroud com a camisa do Arsenal. O atacante francês, que chegou ao clube na temporada 2012/13, tornou-se o 19º da história dos Gunners a conseguir tal feito e foi bastante elogiado pelo seu comandante. Por fim, o técnico elogiou o desempenho dos jogadores mais experientes do time, e como eles assumiram bem a função de guiar os mais jovens que estão sendo testados nestas partidas da Europa League.

“Acabei de parabenizá-lo (Giroud) pela sua conquista notável de 100 gols pelo clube. Ele está agora em uma boa companhia. É algo marcante. Quando você joga futebol, a coisa mais difícil é marcar gols e ele marcou 100 para nós. Acabei de parabenizá-lo por isso”, afirmou.

“Sim, é claro. Eu acredito que esses jogadores treinam conosco todos os dias e sabem como queremos jogar. Tenho que dizer, o BATE é um bom time e que tem um bom conjunto. Eles têm um bom nível técnico, trabalham bem juntos e precisamos de uma boa performance para ganhar deles hoje”, complementou Wenger.

Com o resultado, o Arsenal manteve os 100% de aproveitamento na Europa League e lidera o grupo H com seis pontos. O próximo desafio do time na temporada será neste domingo, dia 1º de outubro, em casa contra o Brighton and Hove Albion pela sétima rodada da Premier League.