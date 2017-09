Giroud faz 100° gol e Arsenal derrota BATE Borisov fora de casa

Google Plus

A Uefa Europa League teve sua segunda rodada nesta quinta-feira (278). Jogando na Bielorrússia, o Arsenal, um dos favoritos ao título da competição, começou melhor a partida e venceu o BATE Borisov, time da casa, por 4 a 2. Destaque para o francês Olivier Giroud, que chegou a marca de 100 gols pelo clube.

O time de Arsène Wenger lidera sozinho o grupo H com seis pontos ganhos. Já o clube bielorrusso tem apenas um ponto ganho. Pelo torneio europeu, os times entram em campo apenas no dia 19. O Arsenal vai até a Sérvia para enfrentar o Estrela Vermelha. O BATE jogará em casa contra o Colônia.

Logo aos nove minutos, Theo Walcott abriu o marcador após pegar próprio rebote. O atacante inglês aumentou aos 22' depois de falha do goleiro adversário. Três minutos depois e o placar ficou mais elástico. Em cobrança de falta, Holding aproveitou rebote e fez 3 a 0. Mirko Ivanic diminuiu o marcador de forma rápida, aproveitando cruzamento de Rios.

Na segunda etapa, Giroud logo ampliou o placar para 4 a 1. Em cobrança de pênalti, o centroavante não teve dificuldades para dar números maiores no placar. Mikhail Gordejchuk fez o segundo gol do BATE Borisov.

O Arsenal entra em campo no próximo domingo (1°) pela Premier League contra o Brighton no Emirates Stadium às 8h (horário de Brasília). O BATE também jogará pelo campeonato nacional no fim de semana. Fora de casa, enfrenta o Dinamo Minsk.