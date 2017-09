Agüero se envolve em acidente automobilístico e desfalca Seleção Argentina em jogos decisivos

Foto: Martin Rickett/PA Images

O atacante argentino Sergio Agüero se envolveu em um acidente automobilístico na noite desta quinta-feira (28) e deve ficar algumas semanas afastados dos gramados. Segundo periódicos argentinos, o jogador do Manchester City estava em um táxi, na Holanda, e fraturou a costela.

O 'Clarín' informou que Agüero voltava de um show do cantor colombiano Maluma. O táxi em que o atacante estava teria perdido o controle e batido em um poste. Segundo informações iniciais, o argentino foi salvo por estar usando o cinto de segurança e deve ficar dois meses afastado dos gramados.

Dessa forma, Sergio não desfalcará apenas os Citizens nas próximas rodadas da Premier League e da Uefa Champions League, como também a Seleção Argentina na próxima e importante Data Fifa, que vai decidir a classificação dos Hermanos para a próxima Copa do Mundo da Rússia de 2018. A equipe de Jorge Sampaoli está em quinto lugar, e, no momento, iria para a repescagem. No próximo dia 5, a Argentina enfrenta o Peru, na La Bombonera, em um confronto direto, e depois, no dia 10, o Equador, fora de casa.

Neste início de temporada, Kun Agüero já marcou sete gols em oito partidas pelo Manchester City. Além disso, o jogador estava cotado para ser titular da Seleção bicampeã mundial nesses dois próximos compromissos pelas Eliminatórias