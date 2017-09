Fifa suspende Dele Alli após gesto obsceno e meia desfalcará Seleção Inglesa

Foto: James Baylis/Getty Images

Na última Data Fifa, a Seleção da Inglaterra bateu a Eslováquia por 2 a 1 no dia 4 de setembro. O atacante do Manchester United Marcus Rashford marcou os dois gols do English Team. O resultado colocou a seleção em situação confortável para garantir a vaga na Copa do Mundo do ano que vem.

Porém, nem tudo virou alegria para a equipe. Nesta sexta-feira (29), a entidade principal do esporte puniu o meia da seleção Dele Alli por causa de um gesto obsceno na partida. O jogador mostrou o dedo do meio aos 35 minutos da segunda etapa. Com isso, Ali desfalcará o selecionado inglês contra a Eslovênia no próximo dia 5.

Segundo o atleta, o ato foi para o lateral da própria seleção, Kyle Walker, ex-companheiro de Tottenham, em tom de brincadeira. No entanto, foi entendido pela Fifa que o meia inglês fez o gesto em direção ao árbitro da partida, Clement Turpin.

A Fifa emitiu um comunicado sobre o assunto, explicando que o ato em si já geraria punição: "Embora o comitê disciplinar não estivesse convencido de que o jogador tivesse dirigido o gesto ao árbitro e, independentemente de ser dirigido a um colega de equipe, considerou-se esse gesto ofensivo, violando o artigo 57 do código disciplinar da Fifa".

Antes de apresentar-ser a Seleção Inglesa, Alli segue se preparando com o Tottenham para a 7° rodada da Premier League, quando a equipe enfrentará o Huddersfield Town no sábado (30) às 8h30.