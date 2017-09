Jogo Chelsea x Manchester City AO VIVO online pela Premier League

Seja bem-vindo, leitor e torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje, acompanharemos o jogo entre Chelsea x Manchester City pela Premier League, online em tempo real. A bola rola às 13h30.

FIQUE DE OLHO: O brasileiro Gabriel Jesus é sensação na Premier League, com apenas 20 anos. Com menos de um ano na Inglaterra, o atacante já tem 12 gols e cinco assistências pelo City.

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images Europe

FIQUE DE OLHO: O meia Eden Hazard tem se destacado cada vez mais no Chelsea. Desde que chegou na equipe em 2012, foi responsável por 72 gols e 65 assistências, e pode ser um fator decisivo para os Blues no jogo de logo mais.

Foto: Getty Images Europe

Pep Guardiola, comandante do City, também deu entrevista e falou sobre os desfalques recentes da equipe: Sergio Agüero sofreu um acidente de carro, enquanto Mendy lesionou o joelho. Para ele, é essencial saber lidar com tais problemas para ter sucesso.



"Os grandes clubes conseguem superar situações difíceis. Tivemos dois desfalques, e agora temos que reagir. Sempre é complicado jogar no Stamford Bridge, contra os últimos campeões da Premier League."

Foto: Divulgação / Manchester City

O treinador do Chelsea, Antonio Conte, concedeu entrevista coletiva nesta semana e falou sobre o calendário apertado, com sete jogos em 21 dias. Por isso, o italiano demonstrou a importância de estar atento durante todo o jogo.



"Eles começaram muito bom, estão em um ótimo momento e têm muita confiança. Com certeza, teremos que prestar bastante atenção. Nós só tivemos um dia para nos preparar, e tentamos fazer isso corretamente. Jogaremos em casa, e nossos fãs vão tentar nos empurrar do começo ao fim. O apoio deles será muito importante."

Foto: Divulgação / Chelsea

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi em abril deste ano, pela 31ª rodada da edição passada da Premier League. Na ocasião, o Chelsea venceu por 2 a 1, com dois gols de Eden Hazard, e um de Kun Agüero.

Os Citizens também estão invictos a oito jogos, com o mesmo retrospecto que o Chelsea. A última partida também foi pela Champions, em que venceram o Shakhtar Donetsk por 2 a 0. Leia mais aqui.

Os Blues vêm de uma sequência de oito jogos sem perder, empatando um e vencendo sete. A última partida foi contra o Atlético de Madrid pela Uefa Champions League, em que os ingleses venceram por 2 a 1. Leia mais aqui.

O Manchester City, por sua vez, é o líder da competição, com 16 pontos conquistados. A equipe tem a mesma quantidade de vitórias e empates que o rival United, mas ganha no saldo de gols.

Atualmente, o Chelsea ocupa a terceira colocação da Premier League. Com 13 pontos em seis partidas, a equipe londrina está de olho na liderança.