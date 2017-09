Confronto direto: Chelsea e Manchester City travam duelo pela Premier League

Elencos fortíssimos, duelo de grandes técnicos, com Antonio Conte desafiando Pep Guardiola, estrelas em campo, briga direta pela liderança da Premier League e a promessa de um grande espetáculo: esses são os aperitivos da partida entre Chelsea e Manchester City, que será disputada no Stamford Bridge e é válida pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.

Os Citizens até aqui fazem uma campanha impecável. Grandes atuações, muitos gols e resultados expressivos. Dessa maneira, em 6 jogos, possuem cinco vitórias e apenas um empate. Com 16 pontos conquistados, ficam na liderança e à frente do grande rival United por conta da diferença do saldo de gols: +19 contra +15. Na última rodada, derrotou o lanterna Crystal Palace, sem dificuldades, por 5 a 0.

O Chelsea, por sua vez, vem mostrando uma grande reação – assim como na temporada passada. Na primeira rodada, não mostraram um bom futebol e perderam para o Burnley dentro de casa. Desde então, os Blues voltaram a achar o caminho das vitórias, muito por conta da boa fase do recém-contrato Álvaro Morata, que não para de fazer gols. No último fim de semana, a equipe de Antonio Conte goleou o Stoke City por 4 a 0, chegando ao terceiro lugar, com 13 pontos.

Na última temporada, o Chelsea, que se consagraria campeão, levou uma grande vantagem sob o rival azul de Manchester, vencendo as duas partidas. Em dezembro do ano passado, vitória por 3 a 1 no Etihad, com gols de Diego Costa, Willian e Hazard; Cahill marcaria, contra, o gol dos Citizens. Em abril, triunfo dos Blues por 2 a 1 no Stamford Bridge, graças à Hazard, que marcou duas vezes.

Após jogo complicado na Champions League, Chelsea poderá apresentar novidades

Confirmando a boa fase, o Chelsea conseguiu uma vitória histórica na última quarta-feira (27), já que derrotou o Atlético de Madrid, de virada, no Wanda Metropolitano, em uma partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Uefa Champions League – assumindo, desse jeito, a primeira posição da chave, com duas vitórias em dois jogos.

Em boa fase, Morata é a esperança do Chelsea (Foto: Alex Morton/Getty Images Sport)

Com isso, o treinador Antonio Conte não descarta a possibilidade de fazer mudanças na equipe, já que o desgaste físico deve ser grande. Eden Hazard, que ainda não jogou como titular nessa edição da Premier League, Tiemoue Bakayoko e N’Golo Kanté são os únicos jogadores que têm vaga garantida. David Luiz, por sua vez, retornará ao time após cumprir suspensão. Dessa maneira, o único jogador que não está condições de jogo é o volante Danny Drinkwater, que se recupera de lesão.

Em entrevista coletiva, o treinador italiano disse a sua expectativa para a partida. "Eles começaram muito bom, estão em um ótimo momento e têm muita confiança. Com certeza, teremos que prestar bastante atenção. Nós só tivemos um dia para nos preparar, e tentamos fazer isso corretamente. Jogaremos em casa, e nossos fãs vão tentar nos empurrar do começo ao fim. O apoio deles será muito importante.", disse.

Com desfalques, City tenta manter grande fase

A equipe de Pep Guardiola também vem embalada por conta de resultados no meio da semana: na última terça-feira (26), o City conseguiu superar o Shakhtar Donestsk, com gols de Sterling e De Bruyne, em uma partida difícil pela Uefa Champions League, assumindo a liderança do Grupo F da competição.

O desafio agora, porém, é mais difícil, tanto pelo adversário mais qualificado tecnicamente, quanto pelos problemas para o treinador espanhol: o lateral francês Benjamin Mendy rompeu os ligamentos cruzados do joelho e voltará aos gramados apenas em 2018. Além do defensor, Sergio Agüero, artilheiro da equipe na temporada, se envolveu em um acidente automobilístico na Holanda, fraturou a costela e será desfalque por, no mínimo, dois meses.

Sem Agüero, De Bruyne chamará a responsabilidade no time do City (Foto: Oli Scarff/AFP)

Dessa maneira, o brasileiro Danilo deverá ser improvisado para jogar pelo lado esquerdo da defesa, assim como havia jogado em algumas partidas. Para o lugar de Agüero, Gabriel Jesus voltará ao time titular e terá a responsabilidade de marcar os gols dos Citizens. Sobre essa situação, Guardiola comentou: "Os grandes clubes conseguem superar situações difíceis. Tivemos dois desfalques, e agora temos que reagir. Sempre é complicado jogar no Stamford Bridge, contra os últimos campeões da Premier League."