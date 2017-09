Após vitória, Mauricio Pochettino elogia elenco do Tottenham: "Merecem muitos elogios"

Google Plus

Foto: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images Sport

O Tottenham demonstrou, mais uma vez, suas gigantescas pretensões nessa Premier League. Ao derrotar o Huddersfield Town, que até antes da partida tinha uma das melhores defesas da competição, por 4 a 0, a equipe de Londres provou que está em grande fase e que pode bater de frente com qualquer adversário. Sobre a partida, o treinador Mauricio Pochettino fez a sua análise:

“Me deixa orgulhoso demais saber que tivemos uma grande atuação. Nossa performance foi muito boa mas o esforço também. O esforço de jogar três jogos fora de casa em sequência. Eles merecerem muitos elogios porque foi uma grande atuação coletiva.”, disse.

“Fomos muitos clínicos. É verdade que eles começaram muito bem e antes de hoje só tinham concedido três gols. Para nós, foi um grande desafio quebrar a linha defensiva do Huddersfield e a forma que nós jogamos e dominamos foi fantástica”, completou.

A boa notícia ficou na conta de Harry Winks. Criado na base do clube, o volante não jogava uma partida desde abril por conta de uma lesão e voltou ao onze titular com uma atuação sólida. “Ele foi importante na última temporada e ele está começando a se sentir bem novamente e estamos muitos feliz porque ele pode ajudar a equipe.”, comentou.

Nada fora do comum: Harry Kane marcou novamente. Autor de dois gols, o atacante inglês vem fazendo, até aqui, a melhor temporada de sua carreira e ajuda o Tottenham a fazer boas campanhas na Premier League e na Uefa Champions League. “É muito difícil encontrar palavras para descrevê-lo. Eu sou muito feliz que ele está na nossa equipe.”, disse.

A grande surpresa foi a terceira boa atuação seguida de Moussa Sissoko. Contratado na temporada passa, o francês não empolgou muito nos seus primeiros meses com a camisa do Tottenham, mas vêm emplacando boas atuações nessa época. Sobre ele, Pochettino elogiou: “Moussa está jogando muito bem. Estamos muito felizes com isso. Ele está gostando disso, ele sabe que tem a nossa confiança e a gente espera que ele continue nesse mesmo nível até o resto da temporada.”