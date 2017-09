Bornemouth e Leicester empatam e seguem sem empolgar na Premier League

O sábado (30) de Premier League prosseguiu com a sétima rodada. Em casa, o Bournemouth recebeu o campeão de 2015/16 Leicester no Vitality Stadium. Poucas chances criadas dos dois lados e prevaleceu o 0 a 0 no marcador. Placar deixou os times em maus lençóis na competição: os Cherries seguem na zona da degola na 19° posição com quatro pontos, um a menos do Leicester, em 17°.

Jermaine Defoe começou perdendo grande chance. Aos três minutos, o atacante da Seleção Inglesa pegou de voleio, a bola tocou o travessão de Schmeichel. O primeiro tempo daí em diante foi mais morno, com os ataques sucumbindo ao poderia defensivo armados por Eddie Howe e Craig Shakespeare.

Na segunda etapa havia a perspectiva de melhora em ambas as equipes. Mas o que se viu foi mais um jogo com características mais físicas. O time da casa apostava mais em jogadas aéreas enquanto o Leicester pouco aproveitava espaços.

As duas equipes entrarão em pequeno recesso com a Data Fifa, só entrando em campo em 15 dias. No sábado (14), o Bournemouth vai encarar o Tottenham no Wembley. Já na segunda-feira (16), o Leicester receberá no King Power Stadium o West Bromwich, às 17h.