Richarlison brilha, marca no fim e garante empate do Watford contra West Bromwich

Com emoção até o fim, o Watford conseguiu arrancar um empate, nesse sábado (30), contra o West Bromwich pela sétima rodada da Premier League. Apesar do jogo ter sido disputado no The Hawthorns, a equipe do centro-sul de Londres somou um ponto graças a um do brasileiro Richarlison, nos acréscimos. Salomón Rondón e Jonny Evans marcaram para o WBA e Amadou Doucoré completou o placar para a equipe de Marco Silva.

Com o resultado, o Watford continua almejando uma vaga em competições europeias já que subiu para o quinto lugar, com 12 pontos. O West Bromwich, por sua vez, ganhou duas posições e está em décimo, com 9. Na próxima rodada, após a Data Fifa, a equipe de Tony Pulis viajará para enfrentar o Leicester no King Power Stadium, enquanto que os Hornets enfrentarão o Arsenal em Vicrage Road.

O West Bromwich conseguiu abrir o placar no maior estilo Tony Pulis: a partir da ligação direta. Porém, dessa vez, não foi um chutão sem pretensões, e sim um belo lançamento. Após a roubada de bola da defesa, o polonês Krychowiak, com espaço de sobra, deu um passe milimétrico pelo alto e achou Salomon Rondón, que venceu Kabasele na corrida e estufou o fundo da rede.

O segundo gol, sim, foi no perfil de seu treinador: após cobrança de escanteio de Matt Phillips, Doucoré, atrapalhando a sua equipe, desviou na primeira trave e a bola ficou livre para o zagueiro Jonny Evans apenas completar de cabeça, já que o goleiro Gomes estava fora da jogada. Dessa maneira, o WBA teria uma vantagem interessante de dois gols de vantagem.

Da metade pro fim da primeira etapa, porém, o jogo ganharia em emoção graças a um brasileiro, que vem se tornando um xodó do Watford. Em uma boa jogada, Richarlison recebeu com liberdade, girou pra cima do marcador e passou para Doucoré, que, com espaço, avançou e chutou rasteiro, no canto de Bem Foster, que nada pôde fazer.

O brasileiro seria coroado, nos fim da partida, pela grande partida que fizera. Após uma falta boba cometida no lado esquerdo do campo, aos 49 minutos da segunda etapa, Jose Holebas cobrou com perfeição e Richarlison, com uma forte impulsão, apareceu para cabecear, empatar e ser – mais uma vez – o herói do Watford. Foi o terceiro gol do brasileiro nessa Premier League.