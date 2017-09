Mourinho mostra felicidade com vitória do Manchester United e elogia Fellaini

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images

Jogando em casa neste sábado (30), o Manchester United não teve problemas para golear o lanterna Crystal Palace por 4 a 0. Lukaku, Juan Mata e Fellaini duas vezes deram números ao marcador em Old Trafford. Com a vitória do City sobre o Chelsea, a equipe red devil segue na 2° colocação da Premier League com 19 pontos ganhos, mesmo números dos citizens, porém com um gol a menos de saldo.

A equipe vem de grandes números na temporada. No meio de semana, a equipe viajou até a Rússia e goleou o CSKA Moscou por 4 a 1. O técnico Jose Mourinho concedeu entrevista coletiva logo após o fim do jogo. O português não escondeu a satisfação com mais um placar positivo do time inglês.

Ainda assim, Jose afirmou que a equipe cometeu falhas, logo cobertas pelo placar. "Eu preferiria trocar uma vitória por 4 a 0 por quatro vitórias por 1 a 0, mas eu sei que não é possível. Estamos felizes, jogamos de forma sólida e forte desde o início, controlamos o jogo. Houveram alguns erros pequenos, mas logo foram corrigidos", disse Mou.

Considerado importante por Jose Mourinho, Fellaini teve outra chance como titular. Desta vez, correspondida. O belga marcou o segundo e terceiro gols do jogo, que renderam mais elogios do comandante. "Ele é um grande jogador, temos um bom relacionamento. Ele é um lutador. Estou satisfeito com isso. Ajudo a alcançar esse nível e mudar a percepção que os torcedores tem dele. Fellaini tem qualidades importantes e tento usá-las dependendo das situações", ressaltou Mourinho.

Em relação a partida contra o CSKA pela UCL, Mourinho fez cinco mudanças: Valencia, Ashley Young, Fellaini, Mata e Rashford começaram jogando contra o Palace. Alterações que agradaram o técnico. "A combinação funcionou bem, os jogadores que vieram do banco também ajudaram e mereceram a vitória em nossa casa".

Após a Data Fifa, o Manchester United fará a abertura da 8° rodada da Premier League contra o maior rival Liverpool no sábado (14). O duelo está marcado para às 8h30.