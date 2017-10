Conte reconhece esforço do Chelsea apesar de derrota para City: "Demos o máximo"

Foto: Clive Rose via Getty Images

Jogando em casa, o Chelsea foi derrotado pelo Manchester City pelo placar de 1 a 0, na tarde deste sábado (30), com belo gol do belga Kevin De Bruyne. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico dos Blues, Antonio Conte, disse que seu time se esforçou muito e que está satisfeito com a atuação do Chelsea mesmo com a derrota.

"Estamos desapontados com o resultado, mas ao mesmo tempo estou satisfeito com o empenho dos jogadores, demos nosso máximo. (...) Enfrentamos uma equipe muito boa, tivemos chances de marcar mas não aproveitamos. O City também teve oportunidades e conseguiu o gol" afirmou.

O atacante Morata foi substituído ainda na primeira etapa devido à lesão. Conte falou sobre a condição do espanhol: "É um problema muscular. Acredito que não é sério. Ele pediu para ser substituído para não agravar a contusão".

O treinador do atual campeão inglês também disse que a entrada de Willian na equipe ao invés de Batshuayi foi uma simples mudança tática. Posteriormente, o centroavante belga entrou na vaga do volante Bakayoko.

Na partida frente o Manchester City, os donos da casa, no segundo tempo principalmente, não conseguiram ter a bola como seria talvez necessário para tentar vencer o jogo. A equipe de Pep Guardiola buscava evitar o meio do campo ou qualquer uma das pontas que N'Golo Kanté estava, encontra nessa estratégia a forma de buscar ganhar o jogo. Assim, a equipe de Conte não conseguiu ser eficiente. Por outro lado, apesar de atuais campeões, o Chelsea enfrentava um time que tem fortes desejos de buscar o título inglês e, no começo da atual temporada, tudo indica que lutará até o fim o rival United.

A próxima partida do Chelsea será contra o Crystal Palace, lanterna da Premier League, no Sellhurst Park no dia 14 de outubro, após a Data FIFA.