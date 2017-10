Newcastle e Liverpool se enfrentam em briga pela parte de cima da tabela

Google Plus

INCIDENCIAS: jogo a ser realizado no st james park, casa do newcastle

Liverpool: mignolet; alexander-arnold, matip, lovren, moreno; henderson, can, coutinho; firmino, mane, salah. jurgen klopp

O duelo que fechará a 7° rodada da Premier League acontecerá na parte norte da Inglaterra. O Newcastle, atual oitavo colocado, receberá o Liverpool, 6°, neste domingo às 12h30 (horário de Brasília) no St James Park. Uma vitória colocará um dos dois entre os cinco melhores da competição.

Rafa Benítez contará com a volta de Mitrovic, que suspenso não esteve em campo na derrota para o Brighton por 1 a 0. Mas segue sem os lesionados Haidara, Dummit e Lejeune. Pelo lado do Liverpool, Klopp terá a sonhada volta de Sadio Mané, que cumpriu os três jogos de punição da FA na expulsão contra o Manchester City.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi em 26 de abril de 2016. No Anfield, Liverpool e Newcastle ficaram no 2 a 2. Sturridge e Lallana marcaram para os reds. Papiss Cissé e Jack Colback empataram a partida. Naquela temporada, os Magpies acabaram rebaixados para a Championship.

Benítez reencontrará clube que teve muitas glórias em seu comando

Recorde. O Newcastle poderá quebrar um tabu de dez anos caso derrote o Liverpool: o time vencerá a 3° partida em casa de quatro jogos, algo que não acontece desde 2007. Outro dado interessante que recai sobre o comandante Rafa Benítez, que nunca perdeu como treinador enfrentando os reds. Em quatro oportunidades, venceu duas vezes como técnico do Valencia e dois empates, como treinador do Chelsea e do próprio Newcastle.

E Benítez tratará o duelo de forma especial. O espanhol treinou o Liverpool entre 2004 e 2010, conquistando uma Uefa Champions League, a última do time inglês. Mesmo não sendo a primeira vez que encara o ex clube, entende que viveu momentos brilhantes do outro lado.

"Obviamente, é um jogo especial para mim. Será emocional, porque passei anos lá e tenho muitas boas lembranças. Minha família ainda vive em Liverpool, então é minha casa. Eu tenho uma casa aqui [em Newcastle], mas minha família está lá. Tenho boa relação com os torcedores do Liverpool (incluindo) as famílias ligadas a Hillsborough. Há conexões e será emocional", disse Benítez.

Rafa também não esqueceu de comentar sobre o adversário. Fez questão de ressaltar sobre o poder ofensivo do adversário e mostrará cautela. "As pessoas dizem que eles são fracos na defesa, mas são tão fortes no ataque que podem marcar gols em qualquer momento. Eles têm muitas chances em cada jogo, e o principal para é sermos sólidos, sem dar muitas chances".

Volta de Mané é comemorada apesar de ânimos contidos

A volta de Sadio Mané é por muitos comemorada. O atacante é um dos principais nomes no ataque do time e deverá ser titular como na partida contra o Spartak Moscou, pelo meio de semana. Jurgen Klopp, em coletiva na sexta-feira (29), falou sobre o senegalês, enfatizando o trabalho dos outros companheiros de ataque.

"Sadio [Mané] tinha nove ou dez dias sem jogar uma partida, então falta um pouco de ritmo, mesmo que ainda tenha condições, mas não está tão bem como poderia ser. É isso que acontece quando fica de fora por alguns dias."

"Roberto [Firmino] tem trabalhado duro nas partidas. Phil [Coutinho] já vive um momento muito bom e Mo [Salah] também está na boa, mas temos opções diferentes. Todos os quatro no melhor momento podem virar uma grande ameaça, mas você não pode ganhar nada sem os outros seis jogadores no campo", completou Klopp.

E Firmino comentou sobre as chances desperdiçadas pelo time nas últimas partidas. Time cria bastante mas completa muito pouco as jogadas com gol. "Tivemos muitas chances, mas infelizmente não conseguimos marcar para obter os três pontos. Nosso grupo ainda está aberto e temos uma grande chance de passar de fase na UCL. Nós vamos lutar até o fim. Eu sou duro comigo mesmo sempre que sinto falta de chances. Eu quero melhorar", afirmou o atacante da Seleção Brasileira.