Burnley supera Everton pelo placar mínimo e segue sem perder fora de casa

Em momentos opostos na tabela, Everton e Burnley se enfrentaram pela sétima rodada da Premier League 2017/18, na manhã deste domingo (1º) no Goodison Park. Os visitantes acabaram por sair com a vitória, ao baterem os anfitriões por 1 a 0 com gol de Jeff Hendrick, ainda no primeiro tempo, mantendo o bom início de ano para os Clarets, enquanto que os Toffees ainda buscam sua identidade.

O resultado coloca o time de Sean Dyche em sexto lugar, empatando com Watford em número de pontos, 12, mas levando vantagem no saldo de gols, primeiro critério de desempate. Por outro lado, a equipe de Ronald Koeman não consegue manter uma sequência de vitórias e continua em 16º, beirando a zona de rebaixamento, com sete pontos ganhos.

A Data Fifa pausa os trabalhos na Inglaterra por enquanto e, daqui duas semanas, o Everton visita o Brighton pela oitava rodada, no domingo (15), às 9h30, enquanto que o Burnley recebe o West Ham um dia antes às 11h. Ambos os horários pelo de Brasília.

No primeiro tempo, o Everton começou tendo a bola por mais tempo, conseguindo tentar rodar ela para chegar no terço final, mas não capitalizava as chances que criava. Por outro lado, o Burnley se mostrou bem mais eficiente ao abrir o placar com Hendrick, que recebeu bola dentro da área depois de boa jogada pela esquerda, teve a calma de driblar a marcação e mandar no contrapé de Pickford. A partir daí, os visitantes conseguiram controlar o resultado e ir ao intervalo com a vantagem.

Na segunda etapa, o Everton conseguiu impor alguma pressão durante parte do tempo, mas o Burnley obteve sucesso em suportar ela. Koeman bem que tentou fazer algumas mudanças na equipe para deixar com um ar mais ofensivo, mas nada que fosse eficiente de fato. Não houve mais gols no período e os visitantes saíram com a vitória para coroar ainda mais o bom início de campanha.