Klopp lamenta mais um empate do Liverpool: "Criamos mais oportunidades"

Foto: Ian McNicol/Getty Images

Longe de casa, o Liverpool tentou a vitória contra o Newcastle, mas ficou no empate em 1 a 1 no fechamento da 7° rodada da Premier League. Philippe Coutinho abriu o marcador mas Joselu empatou em seguida, ainda no primeiro tempo. Os reds terminaram a rodada na sétima colocação com 12 pontos, um atrás do Chelsea, que fecha o G-4.

Para Jurgen Klopp, ficou a reclamação por mais um mau resultado. Em sete partidas na competição inglesa, foram três empates e três vitórias, se contar os resultados da Uefa Champions League, mais dois empates. O alemão justificou que a equipe visitante foi melhor durante os 90 minutos e que, mais uma vez, faltou o gol.

"Penso que nós fomos melhor, criamos mais oportunidades. Se você é dominante não pode evitar nenhum contra-ataque. Você deve evitar que eles façam algo. Eu joguei muitas vezes com diferentes equipes na minha vida. Parece que ganhamos um ponto, mas perdemos dois. A gente foi a melhor equipe novamente, criamos mais chances, criamos ótimas situações mas não marcamos o gol. Isso é um problema", disse o alemão.

Klopp novamente recaiu sobre as chances desperdiçadas quando perguntado sobre a estatística de apenas uma vitória em sete jogos. "Nós criamos, jogamos bem, mas não marcamos. Podemos jogar mau e perder muitos jogos, mas éramos o time melhor mais uma vez. Isso vem acontecendo, mas a única alternativa para nós é continuar trabalhando".

O técnico do Liverpool também falou sobre a distância do time para os líderes United e City. "Não consigo falar sobre o nosso futebol e os pontos que perdemos, depois veremos sobre a diferença entre nós para os outros times. Estamos tendo um momento difícil", encerrou.