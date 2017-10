Wenger elogia Iwobi, que marcou na vitória sobre Brighton: "O que espero dele são gols"

Foto: Getty Images

Neste domingo (1º), o Arsenal recebeu o Brighton no Emirates Stadium e venceu por 2 a 0, com gols de Nacho Monreal e Alex Iwobi. Esta é a sétima partida em sequência que os Gunners não perdem e agora assumem a quinta posição da Premier League, com 13 pontos. O Brighton ocupa a 14ª posição, com sete pontos.

Iwobi, de apenas 21 anos, subiu ao time principal do clube na temporada passada e agora briga para manter sua titularidade. O treinador Arsène Wenger têm altas expectativas para o nigeriano e espera que ele bata uma certa cota de gols e assistências por temporada.

"Eu acho que ele é o tipo de jogador que tem uma boa disponibilidade.", disse Wenger em entrevista após a partida. "Ele ajuda muito a sair da pressão e cria espaços. O que espero dele são gols. Um jogador como ele deve marcar 10 gols e deve ter entre seis e 10 assistências [por temporada] e é isso que quero dele.", disse Arsène, motivando o jogador.

Wenger não deixou de falar também de Sead Kolasinac, que têm apresentado excelentes performances e contribuído tanto defensivamente, quanto ofensivamente, para o clube. O bósnio chegou em Londres do Schalke 04 nesta pré-temporada, em uma transferência gratuita.

"Eu acho que é um sentimento de satisfação desde que ele chegou aqui. Você sabe porque ninguém fala muito dele, porque o valor de transferência não foi absurdo. Mas o importante é a qualidade de suas atuações e eu estou muito feliz com elas.", disse o técnico francês.

O próximo duelo do Arsenal no campeonato inglês será contra o Watford, no Vicarage Road, no sábado (14), às 13h30. O Brighton receberá o Everton em casa no dia seguinte, às 10h30.