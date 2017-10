Em coletiva, Guardiola elogia rival United: "Podemos ver que é um time do Mourinho"

Google Plus

Foto: Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images

Com a ida de Pep Guardiola e José Mourinho para a Inglaterra, comandando equipes da mesma cidade, a rivalidade entre dois dos melhores técnicos da atualidade só aumentou. Apesar da história ter começado em 2010, quando o espanhol treinava o Barça e o português treinava o Real Madrid, o conhecido embate tático segue acontecendo até hoje.

Nesse fim de semana, Guardiola, comandante do Manchester City, concedeu entrevista coletiva e falou sobre o rival United, elogiando a equipe e a forma como joga. Para ele, os Red Devils serão uma grande força na temporada, lutando bastante pelos títulos nacional e internacional.

"O Manchester United sempre será difícil de enfrentar, e agora podemos ver que esse United é um time do Mourinho. Eles têm vencido vários jogos, são rápidos nos contra-ataques e já convenceram a todos que conseguem fazer as coisas dessa forma."

Pep também falou sobre outras equipes candidatas ao título da Premier League: entre elas, Chelsea e Tottenham, que ocupam a terceira e quarta colocação da tabela, respectivamente. Ele exaltou a dificuldade de ser campeão em um campeonato tão competitivo, mas se mostrou otimista com as chances.

"A essa altura da temporada passada, o Chelsea venceu 13 jogos consecutivos. Foram invencíveis e levantaram a taça da liga. Não é fácil. É claro que, agora, eles terão que jogar ao redor da Europa [pela Champions League], então vai ser mais complicado para todos."

Atualmente, o City lidera a competição nacional, com 19 pontos ganhos em sete jogos. O United vem logo atrás, com a mesma quantidade de pontos, mas com um gol marcado a menos.