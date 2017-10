Wenger admite Barça poder jogar a Premier League: "Título seria mais difícil para todos"

Foto: Getty Images/David Price

Com a votação massiva de 90% de aprovação para a independência da Catalunha em relação à Espanha no referendo do último domingo (1º), é provável que logo o reino ibérico veja a região autônoma declarar sua separação do Estado. Uma das possíveis consequências desse processo, é a retirada do Barcelona de La Liga, caso decida assim a Liga de Futebol Profissional (LFP) da Espanha, cujo presidente, Javier Tebas, já havia manifestado a possibilidade em caso de separação catalã.

Desta forma, com uma possível saída de La Liga, as portas de outras ligas se farão abertas para receber o Barcelona. Uma das ligas interessadas no clube blaugrana é a Premier League. Após a vitória por 2 a 0 do último domingo (1º), o técnico do Arsenal, Arsène Wenger, foi perguntado sobre o que teria de fazer no caso do time catalão entrar na liga inglesa. Em tom jocoso, Wenger comentou sobre a ideia de aprender um novo idioma para receber o Barça, e afirmou que os catalães poderão deixar a vida dos Gunners mais difícil na Premier League.

"Tentarei aprender catalão (risos). O título seria ainda mais difícil para todos caso o Barcelona queira jogar a Premier League. Ainda assim, não me parece que cheguem a esse ponto. Contudo, é interessante a situação, porque poderá ter impacto na vertente esportiva", disse.

Wenger ainda comentou que os vizinhos da Escócia deveriam ser convidados antes do Barça se a Premier League quisesse se expandir. "Já temos equipes suficientes aqui, com 20. Se quisermos subir para 24 deveríamos convidar primeiro os escoceses antes dos espanhóis", completou o técnico do Arsenal.