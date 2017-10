Mesmo sem fazer pré-temporada no United, Matic diz que tendência é evoluir

Google Plus

Foto: Alex Livessey / Getty Images

O sérvio Nemanja Matic é tido por José Mourinho como um dos melhores jogadores que ele já teve a oportunidade de trabalhar, tanto pelo seu caráter quanto por suas qualidades técnicas. Não é à toa que o técnico português trouxe Matic para o Chelsea e agora que está sob o comando do Manchester United, quis trazer o volante de novo para o seu time.

Os Red Devils contrataram Matic por £ 40 milhões nesta pré-temporada e ele atuou em todas as sete partidas da Premier League até então. O United segue invicto na competição, com seis vitórias e um empate, dividindo a liderança com o rival Manchester City.

"Eu treinei sozinho. Consigo sentir isso em alguns momentos do jogo", disse Matic sobre não ter treinado com o time a pré-temporada. "Meu corpo não está pronto ainda estou tendo uma alguma dificuldade, é claro, mas tento esconder isso e jogar simples. Ficarei melhor."

O meia espera que seu futebol só tende a melhorar conforme se adapta ao novo clube, porém quando o assunto são os duelos do campeonato, Matic pensa em curto prazo.

"Sabemos o que devemos fazer porque somos o Manchester United e estamos focados somente no próximo jogo", disse Nemanja em referência ao clássico contra no Liverpool no próximo dia 14.

"Sempre o próximo jogo é o mais importante, então jogo a jogo temos que coletar montos e em Maio veremos o que acontece. É um longo caminho", acrescentou.

"Como você sabe, vencemos quase todos os jogos, só empatamos em Stoke. É bem difícil fazer isso na Premier League", comentou Matic. "Isso só pode ser feito por times grandes, e mostramos que somos um e devemos continuar assim."

Em sete partidas, o Manchester United marcou 21 gols, sendo superado apenas pelos Citizens que marcaram 22. Além disso, ambos são os times que sofreram menos gols no campeonato, apenas dois.

"Não podemos relaxar no futuro porque precisamos vencer mais, ter foco, porque os times sabem como jogamos agora", declarou Matic.

"Os times sabem nossa formação, nossos jogadores e, lógico, no futuro eles vão querer mostrar que podem jogar contra o United, portanto ficaremos focados, preparados pra isso. Será difícil mas é pra isso que estamos aqui", finalizou o sérvio.