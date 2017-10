Zagueiro Van Dijk admite possibilidade de deixar Southampton na próxima janela

Foto: Jan Kruger/Getty Images

O zagueiro Virgil Van Dijk, do Southampton, colocou em dúvida sua permanência no clube do sul da Inglaterra ao admitir que pode estar em um novo clube na próxima janela de transferências, que abrirá em Janeiro.

No último mercado, o holandês, de 26 anos, foi um grande alvo do Liverpool, clube que procura resolver seus grandes problemas defensivos. O Southampton, no entanto, recusou as ofertas dos Reds e ainda acusaram a equipe de Jürgen Klopp de tentar manipular uma possível transferência.

Ligado a uma possível transferência, Van Dijk estava treinando separadamente do grupo principal dos Saints, mas depois do fechamento da janela, o zagueiro voltou a participar das atividades com o restante dos seus companheiros. O camisa 17 afirmou estar 100% e se coloca à disposição do técnico Mauricio Pellegrino.

"Eu estou feliz e em forma. Eu posso dar 100% de mim agora",disse.

Mesmo pedindo para ser transferido pela diretoria do clube, o zagueiro acredita que não deva se desculpar por algo. Para ele, um novo passo é necessário para o desenvolvimento de sua carreira como jogador.

"Eu não me arrependo de nada. Claro que eu quero dar um passo a mais, mas o Southampton não quis me negociar com outro clube. Eu sou um profissional, se eu estou aqui vou fazer de tudo para dar tudo pelo clube. Na janela de transferências do início do ano vamos ver o que pode acontecer", concluiu.

A equipe do técnico Mauricio Pellegrino não tem um início empolgante na Premier League. Apesar de não ter sofrido tantos gols (sete, no total), os Saints balançaram as redes apenas cinco vezes na competição, o que coloca o time como um dos piores ataques da competição. Atualmente, o clube ocupa a 12ª colocação na tabela.

O próximo desafio da equipe será apenas depois da Data Fifa, quando os Saints recebem o Newcastle, no St' Mary's Stadium.