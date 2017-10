Jogo Inglaterra x Eslovênia AO VIVO online nas Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo

Google Plus

Boa tarde, leitor e torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe agora conosco mais um jogo das Eliminatórias Europeia para a Copa do Mundo da Rússia de 2018 entre Inglaterra e Eslovênia, realizado no Wembley às 15h45, pelo horário de Brasília.

Anfitriã, a Inglaterra está a uma vitória de carimbar o passaporte para a Rússia definitivamente e conta com o bom momento de Gareth Southgate à frente da Seleção para conquistar o objetivo.

O técnico tem ao todo 10 jogos no comando dos ingleses, sendo sete oficiais e três amistosos. Nos oficiais, soma-se cinco vitórias e dois empates, enquanto que nos amigáveis foram duas derrotas (Alemanha, França) e um empate (Espanha).

Além dos bons números do treinador, o English Team conta com Harry Kane, atacante do Tottenham que veio avassalador para essa data Fifa. Em seis partidas em setembro, o camisa 10 foi às redes 11 vezes, vivendo o melhor momento da sua carreira, além de ter feito mais gols que alguns times na Premier League.

Marcus Rashford, por sua vez, vem para a o jogo em Wembley tendo na cabeça que foi fundamental para a virada frente a Eslováquia na última rodada. Com um gol e uma assistência, o atacante do Manchester United deve ter tempo de jogo nesta quinta-feira para mostrar ainda mais o seu valor.

Na história dos confrontos, a Inglaterra leva toda a diferença. Em cinco jogos disputados, os ingleses jamais perderam para os eslovenos. Foram quatro vitórias e um empate (no turno das Eliminatórias, um 0 a 0 em Ljubljana há 12 meses).

Para a partida desta quinta-feira, Harry Kane será o capitão da Inglaterra. Southgate precisa definir alguém para a braçadeira depois da aposentadoria de Wayne Rooney. "Certamente ele [Kane] tem o que é preciso para a situação e seu momento também é muito bom. Tenho trabalhado com ele há muito tempo, e ele tá em constante evolução, além de ser bem maturo sempre também", comentou o treinador.

Se Kane é o homem do momento na Inglaterra, os eslovenos tem em quem se inspirar também. Josip Ilicic vem fazendo bons jogos na Serie A defendendo a Atalanta e deve ser o atleta com quem os ingleses precisam se preocupar.

E, se na linha o homem de confiança é Ilicic, debaixo das traves também tem em quem se apegar. Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, é considerado um dos melhores atualmente na posição e traz segurança no setor defensiva da equipe de Srecko Katanec.

Sem ter um retrospecto positivo sobre os rivais, a Eslovênia se apega ao 0 a 0 conquistado na primeira partida entre as equipes pelas Eliminatórias. A boa campanha da seleção também é motivo de se animar e com uma postura tática certa, pode acabar surpreendendo os anfitriões.

Um dos defensores da equipe, Miral Samardzic não viajou para Londres, lesionado, e é um dos desfalques importante da equipe do comandante Katanec, que se apoiou no papel defensivo na entrevista coletiva antes do jogo.

"Precisaremos jogar de maneira compacta e os jogadores precisarão se multiplicar em campo. Os laterais terão que completarem a zaga e os meio-campistas também é de se esperar descendo mais na linha. Em resumo, a equipe precisará mostrar firmeza, o que vai ser importante", analisou a postura de sua seleção.

A Eslovênia terá dois confrontos diretos nas últimas rodadas. Depois da Inglaterra, enfrentará a Escócia, em casa, na derradeira ronda. Precisará se reiventar para conseguir vaga na repescagem.