Fifa rejeita apelação da FA, e meia Adrien Silva segue sem jogar pelo Leicester

Português tem de assistir os jogos na bancada do King Power Stadium

A saga envolvendo Adrien Silva e o Leicester City continua. Em novo capítulo, a Fifa rejeitou a contratação do português nesta quarta-feira (4) via porta-voz. O caso foi analisado e os 14 segundos excedidos na entrega da documentação do meia foram negados pela entidade, tornando a transferência inválida no momento.

Agora, os Foxes não tem mais como apelar via Fifa e a alternativa seria ir ao Tribunal Arbitral do Esporte, o que a agremiação considera fazer para conseguir registrar Adrien Silva como atleta do Leicester, mesmo que só possa inscrevê-lo nas competições em janeiro. Também poderia ir ao TAE para cancelar a transferência.

O cancelamento, porém, não é do agrado do Sporting. O clube entende que a transferência já foi realizada e o problema está na inscrição do jogador. Bruno Carvalho, presidente da agremiação portuguesa, espera receber o dinheiro acordado, coisa que ainda não aconteceu como apura a Sky Sports, e estaria disposto a tomar vias legais se fosse necessário. "Fifa barrou o registro de Adrien, não a transferência", disse o mandatário no começo de setembro.

Lê-se no comunicado: "Podemos revelar a decisão do Comitê de Julgamentos únicos: 'A petição feita pela Football Association para permissão do pedido de Certificado de Transferência Internacional do jogador Adrien Silva e subsequentemente o registro para o seu clube, Leicester City, foi rejeitado'". O time inglês acredita veemente que os documentos foram enviados antes da meia-noite do dia 31 de julho.

O meia português treina separado nos Foxes desde que a transferência para a equipe foi concretizada entre os clubes. Contudo, essa situação do registro acabou afetando inclusive sua seleção nacional, já que o jogador não foi convocado por Fernando Santos, sendo a falta de ritmo o motivo. Portugal ainda tem dois jogos pelas Eliminatórias Europeias para definir se vai à repescagem ou com vaga direta à Copa da Rússia.