Clubes da Premier League não chegam a acordo para mudança na distribuição de dinheiro

Foto: Getty Images

Os clubes da Premier League não chegaram a um consenso e concordaram em continuar as conversas sobre novas propostas de mudar a forma de distribuição do dinheiro de direitos de transmissão no exterior. Os clubes se reuniram nesta quarta-feira (04) para discutir a questão e concordaram unanimemente em adiar a reunião para permitir uma discussão mais aprofundada.

A emissora britânica Sky Sports News reportou na terça-feira (03) que a liga deveria propor que 35% da receita de televisão internacional fosse alocado de acordo com a classificação final do clube na tabela, com os demais 65% distribuídos de forma igualitária para todos os clubes.

No atual sistema, todo o dinheiro no exterior atualmente é distribuído igualmente, e cada clube recebeu cerca de £39 milhões (R$ 161,9 milhões) do contrato no exterior na última temporada. Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal e Liverpool são favoráveis a uma mudança na atual distribuição igualitária de dinheiro.

Os clubes de maior receita acreditam que devem receber uma maior fatia de dinheiro internacional, de acordo com sua comercialização e investimento globais. Atualmente, nove clubes se mostraram favoráveis ao novo plano de distribuição, sendo que quatorze clubes serão necessários antes de serem aprovadas quaisquer alterações.