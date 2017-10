Meia do Arsenal, Xhaka usará chuteira em apoio ao Outubro Rosa durante jogo da Suiça

Foto: Reprodução / Instagram Granit Xhaka

A um passo de conseguir entrar na Copa do Mundo da Rússia em 2018, a Suíça entra em campo no sábado (7) contra a Hungria para talvez já carimbar o passaporte. Para esta partida, porém, o futebol não será apenas o tópico principal, já que Granit Xhaka, meia da Seleção Suíça, calçará chuteiras rosas no apoio ao combate contra o Câncer de Mama, que afeta milhares de mulheres ao redor do mundo.

O jogador do Arsenal anunciou tal atitude no fim da manhã desta quinta-feira (5) na sua conta do Instagram. Na nota lançada, o atleta aproveitou para passar uma mensagem de apoio para àquelas que têm de lidar com isso todos os dias.

"Câncer de Mama é uma doença terrível que afeta milhões de famílias. Não apenas mulheres, mas filhos, maridos, mães e pais em casa. Leva coragem e força enormes ir à batalha contra tal inimigo todo dia de sua vida sem sequer perder a esperança. Portanto, eu iria calçar, com orgulho, o espírito de suas batalhas na minha chuteira", escreveu o jogador em mensagem nas línguas inglesa e alemã.

Em todos os anos durante o mês de outubro, comemora-se o Outubro Rosa, em homenagem às pessoas que lidam com Câncer de Mama ao redor do mundo. Sinais de apoio, portanto, são sempre apresentados pelos atletas dos mais diferentes esportes, seja nas cores das chuteiras, ou nas de toalhas, por exemplo, como é o caso da NFL, liga de futebol americano que faz campanha forte durante mês dez do ano.