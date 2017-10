Gareth Southgate comemora classificação inglesa, mas admite: "Temos muito trabalho a fazer"

Google Plus

Foto: IAN KINGTON/AFP/Getty Images

Na tarde desta quinta-feira (5), a Inglaterra recebeu a Eslovênia pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo e venceu por 1 a 0. Com o gol de Harry Kane nos acréscimos da segunda etapa, o English Team garantiu a classificação para o Mundial de 2018, o sexto seguido.

Após a partida, o técnico Gareth Southgate concedeu entrevista e falou sobre a ida à Rússia. O inglês admitiu que ainda é preciso evoluir em alguns quesitos em campo para ter sucesso na competição, mas comemorou o feito.

+ Kane decide, Inglaterra vence Eslovênia e confirma classificação à Copa do Mundo 2018

"Sabemos que temos que melhorar, mas isso é para amanhã. Esse time tem um grande potencial, mesmo tendo muito trabalho a fazer. Hoje, como um país, nós vamos para a Copa do Mundo."

Southgate também analisou o adversário enfrentado, exaltando qualidades da Eslovênia. Segundo ele, tem sido fundamental a persistência para obter o resultado, assim como foi contra a Escócia e no último jogo contra os eslovenos.

"Jogamos contra um time que só tinha levado quatro gols na competição, e vimos o porquê. Eles se defenderam muito bem, e não conseguimos ser tão afiados com a bola quanto queríamos. No entanto, nós insistimos e não é coincidência estarmos marcando gols no final."

Agora, a já classificada Inglaterra visitará a eliminada Lituânia pela última rodada das Eliminatórias. A partida será disputada no domingo (8), às 13h.