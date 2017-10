Hart elogia desempenho da Seleção Inglesa: "Foram brilhantes hoje"

Foto: Catherine Ivill/ Getty Images

Foi no fim. Mas o objetivo foi alcançado. A Inglaterra bateu a Eslovênia por 1 a 0 nesta quinta-feira (5) e garantiu matematicamente sua vaga para a Copa do Mundo 2018. O English Team chegou a 23 pontos e não pode mais ser alcançado pelos adversários do grupo F. Harry Kane foi o autor do único gol da partida.

Para o goleiro Joe Hart, o time fez sua obrigação por atuar no Wembley, elogiando todos que fizeram parte da construção do placar favorável, em especial a Kane e Walker, que participaram diretamente. "Os rapazes foram brilhantes hoje. Para Harry [marcar] no último minuto depois do Kyle [Walker] ter tentado várias vezes, para ele é um grande sentimento, então estamos muito felizes.", afirmou o goleiro.

Hart também enfatizou sobre as críticas que a equipe vinha recebendo tempos atrás. No fim das contas, ressaltou que a equipe está, de fato, alegre. "Eu não me importo com os críticos Eu teria um grande problema se eu me importasse com o que as pessoas diziam algo dos atletas que fossem além do vestiário. Independentemente dos objetivos de cada um, acho muito importante que nós sorrimos esta noite".

Autor do gol, Harry Kane seguiu a boa fase que carregou do mês de setembro. O atacante do Tottenham comentou que a equipe insistiu bastante em sair com o resultado positivo de Wembley. Durante o jogo, os ingleses sofreram para tentar abrir o placar "Foi frustrante. Tivemos que ser paciente. Nos últimos 10 minutos eles estavam ficando cansados ​​e criamos mais oportunidades. Fiquei feliz em colocar mais uma vez a bola na rede e nos dar mais uma vez a vaga".

O último compromisso do English team será no domingo (8), quando viajará para a região báltica, para enfrentar a Lituânia, já eliminada. O duelo está marcado para as 13h (horário de Brasília). Gareth Southgate deverá colocar time misto em campo.