Com destinos selados, Lituânia e Inglaterra duelam pela última rodada das Eliminatórias

Neste domingo (8) começa a última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 na Europa. Após esse momento, apenas a repescagem para selar os quatro representantes que faltam para o velho continente. Porém, às 13h, Inglaterra e Lituânia se enfrentam pelo Grupo F se nenhum objetivo a ser alcançado mais por ambos.

O English Team garantiu vaga ao bater a Eslovênia na última quinta-feira (5) e os lituanos já estavam sem chance alguma de vaga na Rússia. Na quinta também, a equipe ficou apenas no empate em 1 a 1 contra a Seleção de Malta. O duelo entre lituanos e ingleses ocorrerá no Vilniaus LFF Stadium, em Vilna, capital do país.

As duas equipes se enfrentaram pela competição no dia 23 de março desse ano. Em Wembley, com gols de Jermaine Defoe e Jaime Vardy, o English Team consolidou a boa campanha batendo a frágil seleção da região báltica por 2 a 0.

Lituanos apenas cumprirão apenas

Após seis derrotas seguidas, veio o empate contra Malta no sul europeu. No entanto, a Seleção da Lituânia cumpriu seu papel. Em nove jogos, apenas uma vitórias, três empates e cinco derrotas, tendo piorado seu desempenho em relação a disputa por vaga na Copa do Brasil de 2014, quando a equipe somou 11 pontos no total, com três vitórias.

Para o técnico Edgaras Jankauskas, em entrevista protocolar da Uefa, apesar da partida ser apenas para cumprir tabela, os seus selecionados mostram interesse no confronto: "Não há nenhuma maneira de que essa partida não nos interessa. Cada partida é importante e para nós é como um final".

Fedor Chernych, atleta do Jagiellonia da Polônia e capital lituano, corroborou com a ideia do treinador. "Jogaremos no nosso estádio, na presença de nossos fãs. Sabemos o que esperar do time da Inglaterra. Estamos preparando, analisando e ansioso para alcançar um resultado positivo para encerrar a campanha nas Eliminatórias", disse o atacante.

Inglaterra com mudanças

A situação da Inglaterra. A equipe garantiu vaga na Copa da Rússia de forma antecipada e Gareth Southgate usará a partida restante e amistosos para fazer novos teste no time. Ainda assim, contra a Eslovênia, a equipe não convenceu os críticos. Durante as Eliminatórias, não foi a primeira vez que a Seleção foi alvo de críticas

Harry Kane deu os três pontos ao ET já nos acréscimos da segunda etapa. O treinador afirmou que a equipe inglesa terá de provar o seu valor, alertando para a falta de atletas renomados no elenco.

"Quando estamos em semifinais, finais, conquistamos troféus, então dá pra dizer que são grandes jogadores. Até esse ponto, temos tudo para provar.Não podemos nos considerar grandes jogadores. Os grandes jogadores são Gerard Piqué, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Toni Kroos, Sami Khedira, Manuel Neuer. Podemos citar mais nomes. Nós criamos uma bolha em nosso país Nenhum problema, esses caras que estão [na Seleção Inglesa] estão com fome para provar isso", disse o técnico.

Southgate fará algumas mudanças para o duelo na Lituânia. Os "Harrys", Winks (Tottenham) e Maguire (Leicester) poderão começar o duelo como titulares no setor de meio de campo e defesa. Dele Alli, que cumpriu suspensão diante da Eslovênia, também voltará. Mas a principal mudança será no gol. Jack Butland, do Stoke City, entrará no lugar de Joe Hart. O goleiro fez sua estreia na Seleção em 2012, quando ainda tinha 19 anos de idade.

"Qualquer oportunidade de jogar para o seu país é importante Esta é uma oportunidade para mostrar o que posso fazer e garantir minha vaga para a Rússia. Minha motivação, meu desejo é continuar jogando e sendo tão bom quanto eu posso ser", comentou o goleiro.