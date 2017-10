Giroud afirma que estava pronto para deixar o Arsenal: "Quase assinei com o Everton"

Google Plus

Foto: Mark Kerton via Getty Images

O centroavante do Arsenal e da seleção francesa Olivier Giroud disse que quase deixou os Gunners para se juntar ao Everton na última janela de transferências. A declaração foi feita durante entrevista feita para o canal de TV francês Plus.

Apesar disso, o centroavante afirmou que foi melhor ter ficado em Londres. Giroud nessa temporada jogou 11 partidas, tendo marcado apenas duas vezes. "Eu tive a oportunidade de deixar o Arsenal. Estive muito perto de assinar com outro time inglês, o Everton. Mas acredito que fiz a melhor escolha" afirmou o camisa 12 dos Gunners.

Giroud foi amplamente especulado não somente no time de Ronald Koeman, mas também no West Ham e no Olympique de Marseille durante a janela de verão. Mas o atacante ficou mesmo sob a batuta de Arsene Wenger.

O francês, que chegou ao Arsenal em junho de 2012 vindo do Montpellier por 13 milhões de libras, já marcou 100 gols em 238 partidas vestindo a camisa do time de Londres.