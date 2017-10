Kanté volta a Londres para avaliar lesão e desfalca Chelsea e Seleção Francesa

Foto: Nikolay Doychinov/Getty Images

Neste fim de semana, N'Golo Kanté deixou o jogo entre França e Bulgaria no último sábado, na primeira meia hora devido a uma lesão na posterior da coxa. Apesar de não ter apresentado o melhor futebol, os franceses venceram por 1 a 0 com gol de Matuidi.

Campeão inglês com Leicester e Chelsea, o meia deve voltar para Londres nesta terça-feira e ter sua lesão diagnosticada para saber se é grave ou não e quanto tempo deve ficar fora. Kanté perderá o último jogo da fase de grupos das Eliminatórias contra Belarus, que acontece na terça-feira à noite. Os três pontos garantem a presença dos Les Bleus na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

O Chelsea também não tem expectativas de contar com o francês na volta da Premier League no fim de semana, contra o Crystal Palace. No entanto, com Bakayoko e Fàbregas disponíveis, a ausência de Kanté pode ser amenizada com a estreia de Danny Drinkwater nos Blues, que veio do Leicester por £35 milhões e ainda não teve oportunidade de jogar pelo seu novo time.

O atacante Álvaro Morata também teve o mesmo tipo de lesão que Kanté na derrota para o Manchester City, porém seu caso não parece ser tão grave quanto imaginado anteriormente e o espanhol pode, ao menos, aparecer no banco de reservas no Selhurst Park.