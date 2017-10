Defensor Joe Gomez mostra gratidão a Klopp: "Facilitou um período difícil"

Foto: Getty Images/Andrew Powell

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, completou dois anos de clube no último domingo (8), e o zagueiro/lateral Joe Gomez explicou por que ele está "em dívida" com o comandante devido ao apoio e à orientação que deu ao jovem inglês para superar suas lesões e frustrações durante sua estada em Anfield.

Gomez sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior apenas alguns dias após a contratação de Klopp em outubro de 2015, o que o manteve fora de ação por mais de um ano. Gomez deu os primeiros passos para uma recuperação completa em janeiro deste ano, quando ele retornou em uma partida de FA Cup diante do Plymouth Argyle. Gomez ainda teve mais duas aparições antes da conclusão da temporada 2016/17.

Em entrevista à LFC Magazine, Joe Gomez contou do tratamento dado por Klopp em sua recuperação da grave lesão que sofreu. "Ele [Klopp] foi ótimo para alguém como eu, que passou por uma lesão assim e depois voltou. Ele ter tido disponibilidade para poder me acalmar e falar comigo, ao mesmo tempo, foi ideal, e tornou-se muito mais fácil para mim, em comparação com o que poderia ter sido", disse.

Quando jogador, Jürgen Klopp, originalmente atacante e depois zagueiro, teve seu histórico com lesões graves e isto também fez parte da ligação que teve com Joe Gomez. "Ele fez [cirurgia em] seu ligamento cruzado anterior no passado, então havia essa semelhança na medida em que ele entende o que é passar por algo assim e também saber que, quando você voltar, as coisas podem não ser exatamente as mesmas. Ele entendeu o procedimento e o que estava acontecendo", contou Gomez.

O inglês de 20 anos destacou a importância da proximidade entre atleta e comandante dentro do trabalho de Klopp. "Com ele, acho que é sobre a conexão individual, é mais do que apenas falar com você de técnico para jogador. Há uma conexão emocional lá e faz você querer jogar para ele e para o clube. Ele tira um tempo para você e acho que ele está ciente dos sentimentos de todos. Ele é capaz de avaliar como as pessoas estão se sentindo e é capaz de falar com elas como pessoas normais", afirmou Joe Gomez.

Joe Gomez continuou destacando a importância do trato pessoal dado por Klopp em sua gerência de grupo. "Claro que quando você tem jogadores que não estão jogando na equipe, eles não serão felizes. Mas ele [Klopp] é capaz de lidar com isso e falar com você de maneira direta. Como eu digo, faz você querer jogar para ele. Se você falou com todos os jogadores no vestiário, todo mundo tem tanto desejo e paixão para jogar por ele e isso só funciona melhor para os jogadores e a equipe", completou.

O zagueiro/lateral conclui sua fala agradecendo ao espaço que Jürgen Klopp tem dado a ele. "Eu quero jogar para ele e para o clube, e tentar colocar [as lesões] para trás. Agradeço as oportunidades que Klopp me deu. Quando eu estava fora, ele era alguém com quem eu sempre sonhava, mas a situação era difícil e não tive chance. Agora eu estou agradecido e quero continuar a dar uma olhada no meu passo", disse Gomez.

Gomez, capitão da equipe da Inglaterra sub-21, até agora entrou em campo com os Reds oito vezes dentro de todas as competições, e o atleta acredita que o apoio que recebeu de Klopp nos últimos dois anos tem sido inestimável ao ajudá-lo a alcançar o próximo passo na carreira.