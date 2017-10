Peça fundamental do Liverpool, Mané sofre lesão na coxa e fica de fora por até seis semanas

Google Plus

Foto: Robbie Jay Barratt / Getty Images

Sadio Mané sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa e ficará fora de combate por seis semanas. Nesse período, o atacante do Liverpool perderá partidas importantes da equipe como o clássico contra o Manchester United no próximo sábado (14).

Além do clássico, Mané deverá perder três jogos do Liverpool pela Liga dos Campeões, dois contra o Maribor, da Eslovênia e confronto fora de casa contra o Sevilla.

O atacante dos Reds sofreu a lesão durante o jogo de Senegal contra Cabo Verde pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção de Mané venceu por 2 a 0, e ele foi substituído aos 44 minutos da segunda etapa.

A contusão foi confirmada oficialmente pelo Liverpool na tarde desta terça-feira (10). Mané marcou três vezes nas quatro em que entrou em campo nesta edição da Premier League.