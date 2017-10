Agente de Özil revela que conversas para renovação com Arsenal são positivas

Foto: Getty Images

O turco Erkut Sogut, agente do meia Mesut Özil, revelou que as negociações para a renovação de contrato do alemão com o Arsenal estão progredindo, em entrevista realizada nesta quarta-feira (11).

"Nossos contatos com o clube continuam e estão caminhando de forma positiva", disse o agente.

Além disso, Sogut declarou também que o atleta tem interesse em permanecer na Inglaterra por mais algum tempo. "Özil quer jogar outros dois ou três anos na Premier League".

Aos 28 anos, o jogador, que deixou o Real Madrid e custou aos cofres € 47 milhões, tornando-se a maior contratação da história do Arsenal na época, chegou a Londres no último dia da janela de transferências em 2013. Ele está no último ano de vínculo com o clube inglês e a partir de janeiro, já pode assinar com outra equipe, saindo de graça ao final do contrato.

Nesta temporada, Özil atuou em cinco jogos, sendo o último contra o West Bromwich no final do mês passado, mas ainda não anotou nenhum gol ou assistência. Desde então, ele está no departamento médico por causa de uma pequena lesão no joelho e acabou sendo cortado da convocação da seleção alemã para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. A sua presença ainda é incerta para o jogo do próximo sábado, contra o Watford, fora de casa.

Zagueiro Chambers renova por dois anos

O zagueiro Calum Chambers renovou hoje seu contrato com o Arsenal por dois anos, estendendo seu vínculo com o clube até 2021. O atleta de 22 anos pode também atuar na lateral direita.

Revelado nas categorias de base do Southampton, ele chegou ao Emirates Stadium em 2014 e passou a última temporada emprestado ao Middlesbrough, que terminou rebaixado. Em 2017-18, Chambers atuou apenas contra o Doncaster, em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa.