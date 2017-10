Jermain Defoe admite sonho de defender Inglaterra na Copa do Mundo de 2018

Foto: Rob Newell - CameraSport via Getty Images

Disputar uma Copa do Mundo é um sonho para muitos jogadores espalhados pelo planeta, e o atacante Jermain Defoe é um deles. Com 35 anos, o atleta do Bournemouth esteve no elenco de jogadores da Inglaterra que disputaram as Eliminatórias Europeias, mas só entrou em campo duas vezes - contra a Escócia e contra a Lituânia.

Em entrevista à SkySports, Defoe falou sobre a tentativa de se encaixar na Seleção Inglesa desta temporada. Para isso, segundo ele, será necessário ter boas atuações pelos Cherries, onde já disputou oito partidas e marcou um gol.

"Em ano de Copa do Mundo, você sempre quer jogar bem pelo seu clube porque as convocações são feitas por mérito, é simples assim. Como um atacante, o ideal é estar marcando gols para chegar até a Seleção."

Defoe também falou de sua ausência do Mundial de 2014, explicando como se sentiu após não ser convocado pelo English Team. O atacante, porém, espera usar tal fato como motivação para conseguir disputar, pela segunda vez, a maior competição de futebol.

"Até hoje, acredito que eu deveria ter sido convocado. Eu sei que fui jogar no Toronto em março [daquele ano], mas, até então, eu estava no Tottenham e marcando consistentemente. Foi uma grande decepção, mas isso me motiva a pensar que, como eu perdi a última Copa, quero ir para a próxima."

"Acho que ter jogado na Copa do Mundo, ter tido essa experiência - e não só dentro de campo, mas também fora - é muito especial. É o ápice da carreira, e ter essa oportunidade novamente seria realmente incrível, principalmente com esse grupo de jogadores. Acredito que eles têm muito a oferecer e, claro, esse é o sonho", finalizou.