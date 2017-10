Lesionado, Kanté deve desfalcar Chelsea diante da Roma pela Champions League

Se permanecer fora por três semanas, Kante será desfalque também na partida de volta contra a Roma, pela UCL (Foto: Nikolay Doychinov/AFP)

A serviço da França durante as Eliminatórias Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018, o meio-campista N'Golo Kanté sofreu uma lesão muscular e pode ser desfalque para a equipe do Chelsea até o fim de outubro. O jogador passou por avaliação, e a tendência é que ele fique fora de combate de duas a três semanas.

O camisa 7 dos Blues acabou machucado após entrar em campo no jogo contra a seleção da Bulgária, no último sábado. Aos 34 minutos de jogo, o atleta foi substituído por Adrien Rabiot. A França venceu aquele jogo, realizado na cidade de Sófia, por 1 a 0. Kanté nem chegou a ser incluído na lista para o confronto contra a Bielorrússia, na terça-feira (10).

Se permanecer afastado por três semanas, o jogador francês perderá um total de seis partidas pelo Chelsea; entre elas, as de ida e volta diante da Roma pela Uefa Champions League (18 e 31 de outubro, respectivamente). Além disso, Kanté ainda seria desfalque contra Bournemouth, Watford e Crystal Palace pela Premier League, e diante do Everton, este valendo pela Carabao Cup.

Com a ausência do jogador, indiscutivelmente uma das peças mais importantes do elenco do Chelsea desde a última temporada, o técnico Antonio Conte deve escolher entre Tiemoue Bakayoko, Cesc Fàbregas ou Danny Drinkwater para ocupar a posição de Kanté. Bakayoko é quem possui características mais parecidas com as do atual titular Drinkwater ainda dúvida, já que segue afastado dos campos enquanto trabalha para recuperar a forma.

Mesmo com boas opções para suprir a ausência de Kanté, o Chelsea terá de trabalhar muito para se adaptar à falta do jogador, que tem como uma de suas principais características a habilidade de marcação.

Com o fim do Data Fifa, o time de Londres voltará a campo neste sábado, contra o Crystal Palace, fora de casa, pela Premier League. A partida tem início marcado para as 11 horas (de Brasília), e será o grande teste da equipe inglesa sem um de seus principais atletas antes do primeiro confronto ante à Roma, em Stamford Bridge.