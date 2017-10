Pensando na liderança, Chelsea encara lanterna Crystal Palace

O Selhurst Park será testemunha. O lanterna Crystal Palace receberá o Chelsea neste sábado (14) pela oitava rodada da Premier League. O time atual campeão inglês está na quarta posição com 13 pontos ganhos mas vem de derrota para o líder Manchester City. Já os anfitriões não venceram, nem pontuaram e sequer balançaram as redes.

Para o duelo complicado contra o Chelsea, o Palace virá recheado de desfalques. O goleiro Hennessey, Loftus-Cheek, Wilfried Zaha e Christian Benteke estão lesionados. Apenas Drinkwater e Kanté, que teve problemas de lesão em campo pela Seleção Francesa desfalcarão o time de Antonio Conte. Morata ainda é dúvida.

Problemas, problemas e problemas

Nada de bom vem ocorrendo pelo parte sul de Londres. Em sete partidas, nenhum gol marcado e 17 sofridos. O Crystal Palace, de equipe emergente em 2016-17, passou a ser o principal time a ser rebaixado para a Championship com antecedência. E o experiente Roy Hodgson terá mais dificuldades ainda.

Ao todo, são seis desfalques. Entre eles a dupla de Zaha e Benteke. Bakary Sako será o único atacante para o duelo em casa. Sobre Wilfreid, o comandante se mostrou ansioso pela volta, mas pediu calma em relação a uma precipitada volta.

"Wilfried treinou durante duas semanas na pausa internacional. Os fãs terão o prazer de vê-lo de volta ao campo. Ele sempre fez tanto sucesso para voltar tão rapidamente da lesão, então, esperar que ele estivesse na forma em que ele estava antes, é uma pergunta difícil, mas certamente foi bom vê-lo em treinamento.", afirmou Hodgson.

Conte esclareceu sobre saída do Chelsea

Apesar da derrota em casa para o Manchester City antes da Data Fifa, o Chelsea vem mostrando seguir nos trilhos na temporada. A equipe tropeçou no inglês mas já atuou em grande nível. Na Uefa Champions League, o time segue 100% com vitórias sobre Qarabag e Atlético de Madrid, este último fora de casa.

Antonio Conte atualizou sobre os lesionados do seu time. Kanté é desfalque certo. "Morata: espero que ele volte logo para o próximo jogo contra Roma. Drinkwater: está progredindo bem, mas ainda não está pronto. Devemos ter paciência com a lesão na panturrilha dele. Kante: nós vamos fazer uma análise na próxima semaa para verificar sua situação. Com certeza é um problema muscular. Sabemos da importância de N'Golo em nossa equipe. Não temos outro jogador com as mesmas características. Temos apenas Bakayoko e Fabregas disponíveis."

O italiano, perguntado em coletiva sobre sua situação na Chelsea, esclareceu que fica no time de Londres e que só pensa em um dia voltar ao futebol italiano. "Por duas semanas estou lendo coisas erradas. Fiz uma entrevista e tenho certeza de que a tradução estava errada. Na entrevista, eu só disse que um dia, no futuro, gostaria de voltar para a Itália. Um dia, no futuro.", enfatizou.

"Mas eu sei muito bem a minha posição. Tenho dois anos de contrato com o Chelsea e estou feliz em trabalhar para este clube, estou feliz em trabalhar com meus jogadores, não vejo problemas aqui no Chelsea", salientou.