Liverpool e Manchester United entram em campo no clássico da rodada na Premier League

Google Plus

Depois de movimentada Data Fifa, o futebol europeu volta às suas ações para o confronto entre clubes. A oitava rodada da Premier League começa neste sábado (14) com o maior clássico do futebol inglês. Liverpool e Manchester United tentarão os três pontos em Anfield às 8h30.

As duas equipes vivem momentos opostos em se tratando de resultados. O Manchester goleou em casa o Crystal Palace por 4 a 0 no último da 30. Já em 1° de outubro, os reds apenas empataram com o Newcastle em 1 a 1. O time da casa é apenas o sétimo enquanto os red devils dividem a liderança da Premier League com o rival City.

No entanto, os últimos resultados entre as duas equipes seguem em favor do Liverpool. Na temporada passada, foram dois duelos e dois empates. Em 2015-16, na Europa League, o time liderado por Phillipe Coutinho eliminou os rivais e só parou na final, quando foi derrotado pelo Sevilla.

Klopp espera dificuldade

Recuperação. O Liverpool precisa mostrar mais regularidade para brigar ainda mais em cima na tabela. A equipe está atualmente na sétima colocação com 12 pontos mas a qualidade do futebol da temporada passada ainda segue longe do ideal.

O time não contará com Sadio Mané, que lesionou-se durante a Data Fifa pela Seleção de Senegal e desfalcará os reds entre quatro a seis semanas. Além de Sadio, Lallana e Clyne seguem machucados e únicos desfalques. Por outro lado, Jurgen Klopp poderá contar com a volta de outros atletas que representaram suas seleções, alguns em alta como Coutinho, Salah e Emre Can.

Jogadores ouvindo Klopp (Foto: Divulgação/Liverpool)

Klopp comentou sobre o duelo contra os rivais históricos, destacando qualidade dos visitantes e a expectativa em torno. "Obviamente, o adversário tem grande qualidade, sabemos disso. Estamos realmente ansiosos para o duelo. É um dos jogos mais especiais do futebol mundial. Eu já disse algumas vezes, se você não estivesse envolvido no jogo, você o observaria 100%. Queremos jogar em grande nível e queremos obter o melhor resultado."

O alemão também comentou sobre Lukaku, grande nome do United no início de temporada. Klopp elogiou o atleta. "Ele ainda é um jovem jogador. Não acredito que tenha havido qualquer dúvida em qualquer ponto da carreira dele de que ele será um atacante 'world class'. Agora, ao estar em torno desses outros jogadores fantásticos no Manchester, ele se ajuda e ajuda a equipe. Tenho certeza de que ele melhorou desde que ele se juntou ao Manchester United."

United ansioso por duelo longe de casa

O United chega para o clássico com euforia. São seis vitórias e apenas um empate no campeonato inglês e vem como favorito para o duelo deste sábado (14). José Mourinho poderá ter problemas para encarar a equipe de Jurgen Klopp. O principal será a ausência de Michael Carrick, que não se recuperou de lesão sofrida há semanas.

Os casos de Pogba, Lukaku e Fellaini são mais animadores. O atacante belga ficou de fora do duelo de sua seleção contra a Bósnia por um problema no joelho. No entanto, mostrou-se recuperado e não será dúvida. Para os meias, o trabalho é o mesmo. Apesar de sentirem desconfortos por mais tempo que Lukaku, estão aptos para a partida em Anfield.

Mourinho sabe que encontrará uma torcida que apoiará os donos da casa por todo tempo. O português nem reclama do fator, ainda reitera que espera pelo momento. "Falamos sobre Old Trafford e, neste caso, Anfield, como um grande problema. Mas é uma satisfação, é o que queremos. Nunca vejo um jogador queixar-se de uma atmosfera como essa. Reclamamos quando a atmosfera é nula Quando jogamos em casa e não vemos grande entusiasmo nas pessoas, nos queixamos."