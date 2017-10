Jogo Liverpool x Manchester United AO VIVO online pela Premier League 2017/18

Google Plus

Os casos de Pogba, Lukaku e Fellaini são mais animadores. O atacante belga ficou de fora do duelo de sua seleção contra a Bósnia por um problema no joelho. No entanto, mostrou-se recuperado e não será dúvida. Para os meias, o trabalho é o mesmo. Apesar de sentirem desconfortos por mais tempo que Lukaku, estão aptos para a partida em Anfield.

O United chega para o clássico com euforia. São seis vitórias e apenas um empate no campeonato inglês e vem como favorito para o duelo deste sábado (14). José Mourinho poderá ter problemas para encarar a equipe de Jurgen Klopp. O principal será a ausência de Michael Carrick, que não se recuperou de lesão sofrida há semanas.

O time não contará com Sadio Mané, que lesionou-se durante a Data Fifa pela Seleção de Senegal e desfalcará os reds entre quatro a seis semanas. Além de Sadio, Lallana e Clyne seguem machucados e únicos desfalques. Por outro lado, Jurgen Klopp poderá contar com a volta de outros atletas que representaram suas seleções, alguns em alta como Coutinho, Salah e Emre Can.

Recuperação. O Liverpool precisa mostrar mais regularidade para brigar ainda mais em cima na tabela. A equipe está atualmente na sétima colocação com 12 pontos mas a qualidade do futebol da temporada passada ainda segue longe do ideal.

No entanto, os últimos resultados entre as duas equipes seguem em favor do Liverpool. Na temporada passada, foram dois duelos e dois empates. Em 2015-16, na Europa League, o time liderado por Phillipe Coutinho eliminou os rivais e só parou na final, quando foi derrotado pelo Sevilla.

As duas equipes vivem momentos opostos em se tratando de resultados. O Manchester goleou em casa o Crystal Palace por 4 a 0 no último da 30. Já em 1° de outubro, os reds apenas empataram com o Newcastle em 1 a 1. O time da casa é apenas o sétimo enquanto os red devils dividem a liderança da Premier League com o rival City.

Depois de movimentada Data Fifa, o futebol europeu volta às suas ações para o confronto entre clubes. A oitava rodada da Premier League começa neste sábado (14) com o maior clássico do futebol inglês. Liverpool e Manchester United tentarão os três pontos.

Bom dia, leitor da VAVEL Brasil! Você acompanha o LIVE, lance a lance do duelo entre Liverpool e Manchester United pela oitava rodada da Premier League.