De Gea brilha e United segura empate sem gols com Liverpool no clássico inglês

Pela oitava rodada da Premier League 2017/18, Liverpool e Manchester United fizeram o primeiro clássico das equipes na atual temporada, em partida realizada na manhã deste sábado (14). O jogo, porém, acabou terminando com o placar inicial, 0 a 0, e as situações da equipe ficam de maneira oposta: o United mantém a invencibilidade na competição, enquanto que os anfitriões somam o terceiro empate seguido contando todos os certames.

Com a igualdade, o time de José Mourinho assume momentaneamente a ponta do campeonato com agora 20 pontos ganhos. Já os comandados de Jürgen Klopp, que acumulam mais um jogo sem vitória pela liga, ficam na sexta posição com 13 pontos, mas pode ser ultrapassado ainda por outros três clubes.

O próximo jogo dos Reds será pela Uefa Champions League contra o Maribor, da Eslovênia, fora de casa na próxima terça (17). Já os Red Devils voltam a campo também pela competição europeia contra o Benfica. O jogo será na próxima quarta (18) no Estádio da Luz, em Lisboa.

Liverpool mantém posse no campo ofensivo, mas para em De Gea

O Liverpool começou o clássico trocando passes na sua defesa, sem ameaçar o United, que se postava muito bem no seu próprio campo. As melhores jogadas do time da casa saiam pelo lado direito com a individualidade do Salah. Os Reds tinham a bola, mas pouco ameaçavam a meta do espanhol De Gea.

Aos 30 minutos, os Red Devils ameaçaram com um belo chute de Matic, que passou bem perto do ângulo de Mignolet. Aos 34, após bela jogada de Firmino, Matip obrigou De Gea a fazer uma defesa milagrosa com o pé esquerdo, e no rebote, Salah mandou pra fora. Foi a melhor chance na primeira etapa.

Depois foi a vez de Mignolet brilhar, defendendo finalização de Lukaku. Foi o primeiro chute no alvo do Manchester United na partida e que foi a única boa chance dos Red Devils no clássico.

Postura do United se mantém e jogo termina sem gols.

Com o 0 a 0 ainda no placar, o Liverpool continuava no campo inimigo e o United, manteve a postura conservadora. Na segunda etapa, as chances do time da casa se tornaram mais contundentes, levando cada vez mais perigo ao gol do time de Manchester.

José Mourinho tentou aumentar a ofensividade de sua equipe colocando Lingard e Rashford nos lugares de Mkhitaryan e Martial. Jürgen Klopp também promove alterações em seu time. Oxlade Chamberlain e Sturridge entraram nas posições de Salah e Coutinho. Porém, as mudanças não surtiram efeito para nenhum dos lados.

O jogo parecia uma reedição de Liverpool x United em Anfield da temporada passada, que também terminou sem gols. A postura dos times foi praticamente a mesma: Reds tomam as rédeas do jogo contra um Manchester se defendendo bem durante os 90 minutos.