Tottenham domina, bate Bournemouth e vence a primeira em Wembley na Premier League

O sofrimento de não vencer em Wembley pela Premier League 2017/18 acabou para o Tottenham. Na manhã deste sábado (14), os Spurs receberam o Bournemouth e superaram os rivais por 1 a 0, com gol de Eriksen. Embora o placar sugira um jogo apertado, não foi bem como ocorreu. Begovic, goleiro dos Cherries, foi o nome do jogo ao segurar o placar mínimo.

Estando em terceiro no início da rodada, o time de Mauricio Pochettino agora chega ao 17º ponto, ainda mantendo a mesma colocação, mas agora ficando a três pontos do segundo colocado, Manchester United. Já os comandados de Eddie Howe permanecem na vice-lanterna, com os mesmos quatro pontos que iniciaram a rodada.

Na próxima rodada, o Tottenham irá receber o Liverpool, em Wembley, no domingo (22), às 12h pelo horário de Brasília, mas, no meio de semana, enfrenta o Real Madrid na Espanha pela Uefa Champions League. Já o Bournemouth visita o Stoke City, um dia antes, às 11h, também pelo horário da capital brasileira.

Bournemouth causa sustos, Tottenham peca na finalização e primeiro tempo termina sem gols

Jogando em casa e tendo o melhor time entre os dois, o Tottenham mostrou poder de dominação sobre o Bournemouth logo no início do embate. Os londrinos tiveram mais a bola, trocaram passes e construíram jogadas tentando quebrar as linhas do oponente, bem postada na parte defensiva e conhecido por isso. Aos 16 minutos, Eriksen recebeu cruzamento ensaiado fora da área e bateu cruzado, fraco, visando que alguém desviasse. Alli acabou tentando um chute de calcanhar, mas a bola subiu muito e saiu em linha de fundo.

Dois minutos depois, os visitantes partiram em contra-ataque e Stanislas recebeu cruzamento na entrada da área. O inglês chutou de primeira e viu a bola ser desviado na zaga e morrer em linha de fundo, quase abrindo o placar para os Cherries. Aos 20, Lloris já mostrou sua primeira defesa difícil no confronto para salvar os Spurs de saírem perdendo logo no primeiro tempo e, por tabela, aumentar a pressão de vencer em Wembley no restante do embate.

Com 32, Kane recebe boa bola dentro da área, avança, mas acaba perdendo o tempo da redonda. Ainda assim consegue a finalização, mas Begovic faz a defesa e manda para escanteio. No fim da etapa inicial, o Tottenham manteve uma postura ofensiva, ainda que cautelosa. Os donos da casa pressionavam aos poucos o adversário, mas não conseguiu criar uma oportunidade de perigo. Sem conseguir essa criação, Winks arriscou de fora da área aos 41, mas o desvio no meio do caminho deixou fácil para Begovic fazer a defesa.

Eriksen marca no retorno, Tottenham domina segunda etapa e conquista vitória

Para a segunda etapa, o Tottenham manteve o pensamento ofensivo e mostrou isso em campo, principalmente no terceiro minuto, quando Alli lançou Eriksen, que rapidamente bateu no canto de Begovic e abriu o placar para o Tottenham, em Wembley. Essa é só a segunda vez que o time lidera um jogo no estádio pela Premier League na atual temporada; na outra, o Burnley empatou no fim. O tento tomado pelo Bournemouth, porém, acaba tendo um impacto na equipe, visto o quão bem eles vinham jogando.

Conforme o tempo foi passando, os donos da casa mantiveram controle do jogo, da bola, e evitava que os Cherries tivessem chance de contra-atacar. Chegaram inclusive a fazer um gol aos 13 minutos com Harry Kane, mas o inglês estava impedido. Atuação diferente jogando no gigante inglês. Aos 16 minutos, o camisa 10 apareceu novamente, mas viu Begovic fazer nova defesa. No rebote, Alli ajeitou para o atacante, que arrematou de novo, e mais uma vez o goleiro dos Cherries para a oportunidade.

Próximo dos 35, Defoe recebeu bola dentro da área e quase fez a lei do ex ao arrematar e ver Lloris fazer a defesa com a ponta do pé, em uma das raras escapadas dos visitantes. Nos 35, Eriksen recebeu bola na área, arrematou e viu nova defesa de Begovic. No fim do jogo, os visitantes ensairam uma pressão. Em um contra-ataque, Alli quase matou o jogo nos acréscimos, mas errou a cabeçada.