Jesus faz dois, De Bruyne brilha, e Manchester City 'pinta o sete' diante do Stoke

Um show no Etihad Stadium. Assim podemos tentar explicar a atuação de gala do Manchester City contra o Stoke City, neste sábado (14), pela oitava rodada da Premier League. Os Citizens massacraram os Potters do início ao fim, construindo um placar elástico de 7 a 2. Apesar de Gabriel Jesus ter feito dois gols, o principal destaque da partida foi Kevin De Bruyne.

O meia belga deu duas assistências e participou da construção da jogada de outros três. Raheem Sterling, David Silva, Fernandinho, Leroy Sané e Bernardo Silva completaram a goleada. Mame Diouf e Kyle Walker anotaram os tentos de honra do Stoke.

O City marcou 29 gols em oito jogos na Premier League 2017/18

Com o resultado, o Manchester City vai a 22 pontos e assume a liderança de forma isolada, já que o Manchester United (20) empatou com o Liverpool, em Anfield Road. O Stoke, por sua vez, segue com oito pontos, cai duas posições e milita na 15ª colocação.

Agora, o City vira a chave e começa a se preparar para enfrentar o Napoli, na próxima terça-feira (17), às 16h45, no Etihad Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. No próximo sábado (21), os comandados de Pep Guardiola voltarão a campo para pegar o Burnley. O Stoke também entrará em campo no sábado, para receber o Bournemouth, no Britannia Stadium.

Domínio total

Foto: James Baylis - AMA/Getty Images

Assim como vem fazendo com adversários que não têm um elenco à sua altura, o Manchester City dominou o Stoke City no primeiro tempo desde os minutos inicias de partida. Assentou-se no campo do rival, de modo a não deixar o oponente ver a cor da bola.

Aos 17 minutos, Gabriel Jesus deu as boas-vindas aos Potters. De Bruyne acionou Walker às costas de Pieters, o lateral-direito cruzou rasteiro, e o brasileiro estufou as redes. Dois minutos depois saiu o segundo. De Bruyne deu um lindo passe para Sané, e o alemão só rolou para Sterling empurrar ao gol vazio.

Com volume de jogo altíssimo, o time de Pep Guardiola não demorou a fazer o terceiro. Sané, na ponta esquerda, levantou a cabeça e percebeu a infiltração de Sterling na outra extremidade da área. O camisa 7 inglês escorou para David Silva, que quase deixou a bola escapar de seus pés, mas não desperdiçou e deixou sua marca.

O Stoke estava completamente dominado. O City chegou a ter 82% de posse de bola. No entanto, apesar do amplo massacre, o time visitante diminuiu nos últimos minutos do primeiro tempo. Diouf tabelou com Jesé, finalizou, a bola desviou em Delph e matou Ederson.

Exibição de gala

De Bruyne, o rei das assistências (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

Para a etapa final, o técnico do Stoke City, Mark Hughes, realizou duas alterações, visando diminuir ainda mais o prejuízo. Martins Indi e Afellay entraram nas vagas de Wimmer e Jesé, respectivamente. Dois minutos depois de a bola voltar a rolar no gramado do Etihad Stadium, os Potters fizeram 3 a 2. Edwards cruzou para a área do City, Diouf testou, e a bola desviou em Walker antes de encontrar o caminho das redes.

A equipe de Mark Hughes se animou com o gol e com a possibilidade de alcançar um empate heroico. Os Citizens, entretanto, jogaram um banho de água fria no Stoke. Em um intervalo de sete minutos, a equipe da casa marcou três vezes. E o meia De Bruyne teve participação fundamental em dois tentos.

Em seu 100º jogo pelo City, De Bruyne chegou à marca de 42 assistências – quatro apenas nesta Premier League

Primeiro, o camisa 17 deu um tapa sensacional, do flanco direito à área, para Gabriel Jesus, de canhota, balançar as redes. Depois, Fernandinho acertou um petardo de fora da área, marcando um gol primoroso. Por fim, De Bruyne apareceu novamente com mais uma assistência: deixou Sané em condições de soltar uma bomba, entre a trave e o goleiro, para fazer 6 a 2.

Com o jogo ganho faltando mais de 25 minutos para o término, Pep Guardiola começou a poupar alguns jogadores para o confronto do meio de semana, contra o Napoli, pela Champions League. Saíram Gabriel Jesus, De Bruyne e Fernandinho; entraram Bernardo Silva, Gündogan e Yaya Touré.

Ainda deu tempo para o sétimo. A jogada começou com Yaya Touré, que passou para Sterling; o camisa 7 esperou a passagem de Bernardo Silva, tocou, e o português bateu de bico, na saída do goleiro. Ponto-final em uma exibição de gala do City.