Gabriel Jesus enaltece De Bruyne após goleada do City: "Sorte de tê-lo na equipe"

Sané, De Bruyne e Jesus comemorando um dos gols no Etihad Stadium (Foto: Tom Flathers/Manchester City FC)

A fase no Manchester City é ótima. Neste sábado (14), os comandados de Pep Guardiola não tomaram conhecimento algum do Stoke City e golearam o adversário, por 7 a 2, no Etihad Stadium, pela Premier League. Com o empate do rival United diante do Liverpool mais cedo, os citizens lideram a Premier League de forma isolada.

Dois atletas de Guardiola estiveram em dia incrível e ajudaram o City a emplacar sua sexta vitória consecutiva apenas no campeonato inglês: Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne. O brasileiro, recém-chegado da Seleção Brasileira após o período de Data Fifa, marcou o primeiro e quarto gols do duelo, chegando a seis tentos na competição.

Após o confronto, Jesus não cansou de tecer elogios a De Bruyne em entrevista ao site oficial do clube, destacando o fato do belga seguir ajudando de forma excepcional. "Estou muito feliz e satisfeito por estar jogando com jogadores de alto nível como ele. Todos nós temos a sorte de tê-lo em nossa equipe. Nós trabalhamos duro e entramos nos jogos para ganhar e marcar muitos gols. Estamos muito felizes com a forma que estamos jogando", disse.

O camisa 33 comentou também sobre mais um desempenho acima da média de sua equipe. Para ele, a torcida está sendo fundamental e que estão gostando do que tem mostrado em campo. "Estamos jogando bem nesta temporada,os fãs estão gostando, acho que isso é mais importante do que marcar muitos gols. Pode ter momentos difíceis na temporada, mas, no final do dia, precisamos fazer o que devemos. Se treinarmos bem, vamos obter os resultados desejados no fim", afirmou.

Agora, Guardiola, Gabriel Jesus e companhia viram a chave para voltar as atenções na Uefa Champions League. O City receberá o Napoli, no Etihad Stadium pela terceira rodada da fase de grupos às 16h45 (horário de Brasília).