Wenger reclama de pênalti para Watford após derrota: "Surreal perder jogo assim"

Foto: Steven Paston/PA Images

O Arsenal vinha em uma boa fase, com chances de chegar ao G-4 da Premier League, mas esse objetivo por postergado, por ora, graças a derrota nesse sábado (14) para o Watford, no Vicarage Road. Arsène Wenger, treinador do Gunners, reclamou demais da arbitragem da partida por conta de um pênalti duvidoso marcado sob o brasileiro Richarlison, que acabou resultando no primeiro gol dos Hornets, marcado por Troy Deeney.

“O pênalti? Aquilo nunca foi uma penalidade. É surreal perder um jogo por causa disso. É difícil engolir porque tivemos a oportunidade de vencer a partida. Jogamos muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo não conseguimos apresentar a mesma coisa. Fisicamente, não estivemos no mesmo nível e por isso perdemos algumas chances de marcar o segundo gol.”, disse.

“Além disso, fomos punidos por conta de uma decisão ruim do árbitro. Temos muito o que engolir dessa noite e temos o motivo de estarmos decepcionados com essa situação.”, completou, enfatizando a sua revolta com o árbitro da partida.

Além disso, o francês deu a sua visão sobre o motivo da equipe ter levado a virada nos minutos finais da partida. Depois de uma boa primeira etapa, o Arsenal não conseguiu repetir o mesmo futebol nos 45 minutos finais.

“A gente precisava ter sido mais calmo e não ter se livrado da bola daquela maneira. Tocar a bola pelo chão e focar mais na qualidade do nosso jogo, isso era o que tinha que ser feito. Eu acho que ficamos nervosos e perdemos a nossa compostura quando o placar esteve em 1 a 1.”, finalizou.