Federação Inglesa não julgará Lukaku por pisão involuntário em Lovren

Foto: Getty Images/John Peters

A FA (Federação Inglesa de Futebol) não acionará o atacante do Manchester United, Romelu Lukaku, por seu pisão durante o clássico entre Liverpool e Manchester United no último sábado (14) em Dejan Lovren, segundo a emissora britânica Sky Sports. O atacante do United pareceu entrar em choque com Lovren pouco antes do intervalo da partida enquanto o defensor do Liverpool estava no chão.

O croata permaneceu no chão, parecendo sugerir que ele tinha sido atingido no rosto pelo pé de Lukaku. O incidente ocorreu pouco depois que o belga recebeu um aviso de Martin Atkinson por atingir Joe Gomez. Lukaku, que tem 11 gols pelo Manchester United até agora na temporada, teve um jogo quieto e pareceu frustrado quando seu time empatou sem gols em Anfield.

O ex-árbitro Dermott Gallagher, em entrevista ao Sky Sports News sobre o incidente, comentou: "Muito exagero foi feito em cima do lance, mas não sei o porquê. Lovren coloca-se naquela posição, toca a bola e acaba no chão. Lukaku então se move em sua direção sem se dar conta. Ele se afastou rapidamente e não pode fazer seu corpo suspender no ar", disse.

O ex-árbitro ainda complementou ressaltando o caráter físico do jogo e destacou que o lance foi natural. "Foi apenas um encontro. Precisamos ter cuidado para não agir com reações involuntárias do joelho, há um elemento físico para o jogo. Este incidente foi um encontro natural", completou Gallagher.

Liverpool e United empataram em 0 a 0 em um jogo que os donos da casa dominaram parte do jogo e viram um adversário defender bem para segurar o resultado.