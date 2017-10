Ataques avassaladores e defesas sólidas: City e Napoli travam batalha pela Champions League

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do Grupo F da Uefa Champions League, a ser realizada no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra.

Kevin De Bruyne versus Marek Hamsík. Gabriel Jesus versus Dries Mertens. Pep Guardiola versus Maurizio Sarri. Não vão faltar atrativos para o esperado embate entre Manchester City e Napoli, nesta terça-feira (17), às 16h45 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela terceira rodada do Grupo F da Uefa Champions League. Afinal, são duas das melhores equipes europeias neste começo de temporada.

Invicto, o City computa 37 gols – média de 3,36 – em 11 partidas. No mesmo período, o time azul de Manchester também é o que sofreu menos tentos, cinco. O Napoli, por sua vez, não fica para trás. Foram 34 bolas na rede em 12 embates, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento na Serie A. Os partenopei perderam apenas uma vez na temporada, para o Shakhtar Donetsk, na abertura da fase de grupos da UCL. Os dois clubes lideram, com folga, suas respectivas ligas.

+ Ladrão de ideia x expoente da nova safra: Guardiola e Sarri colocam conceitos à prova

Na última rodada da Champions, City e Napoli saíram vitoriosos de seus jogos. Os ingleses fizeram 2 a 0 no Shakhtar Donetsk, no Etihad Stadium. Já os italianos derrotaram o Feyenoord, por 3 a 1, em Nápoles. Os citizens têm seis pontos e lideram o Grupo F, três pontos à frente de Napoli e Shakhtar Donetsk. O Feyenoord ainda não pontuou.

No histórico do confronto, City e Napoli já se enfrentam duas vezes, com um triunfo a favor dos partenopei e um empate.

Força máxima

Para enfrentar o Napoli, Pep Guardiola deve repetir a escalação do time que massacrou o Stoke City, por 7 a 2, no último sábado (14), pela Premier League. Sendo assim, a plataforma tática 4-3-3, variando a 4-1-4-1 ou 3-4-3, continuará sendo executada pela equipe, que já marcou 29 gols em oito rodadas do campeonato local.

Em entrevista coletiva pré-jogo, Guardiola rasgou elogios ao Napoli e a seu estilo de jogo. Segundo o treinador, os citizens precisam se ajustar ao rival desta terça-feira.

“Napoli faz muitas coisas, e as faz perfeitamente”, disse Pep. “Precisamos nos adaptar ao Napoli, porque eles têm uma maneira diferente de jogar da qual costumamos ver na Premier League”.

O técnico espanhol abriu o jogo e afirmou que é fã do time italiano. “Como espectador e treinador, eu gosto de assistir o Napoli, e quando estou em casa, gosto de assistir suas partidas. Além disso, eu aprendo muito. O Napoli representa um grande teste para nós, e esse choque me fascina”, admitiu.

À Gazzetta dello Sport, o meio-campista brasileiro Fernandinho também fez questão de elogiar o ‘melhor futebol da Europa’. “O Napoli é o time que está jogando o melhor futebol da Europa. Eles são uma máquina para marcar gols e dar espetáculos. É muito equilibrado na Itália, mas parece que o Napoli tem algo extra. Para mim, é divertido assistir a seus jogos: quando um grupo de jogador atinge esse nível, o tempo no sofá passa rapidamente”, declarou.

Com apenas dois desfalques por lesão – o zagueiro Vincent Kompany e o lateral-esquerdo Benjamin Mendy –, o Manchester City deve entrar em campo com (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Sané.

Mudanças no Napoli

Diferentemente de Guardiola, Maurizio Sarri deve promover algumas mudanças no Napoli antes de pegar o Manchester City. De olho no grande duelo do próximo sábado (21), em Nápoles, contra a Internazionale, vice-líder da Serie A e a dois pontos do clube napolitano na tabela de classificação, o treinador pode poupar alguns atletas.

Na defesa, Albiol pode ganhar uma folga, dando espaço para Chiriches. Allan e Jorginho, peças extremamente essenciais no jogo apoiado e vertical praticado pelo Napoli, deve ceder seus lugares na equipe para Rog e Diawara, respectivamente. De resto, a equipe é a mesma que vem jogando regularmente, no 4-3-3. O atacante Milik, lesionado, é o único desfalque dos italianos.

Sarri, em coletiva de imprensa, enalteceu a consistência obtida pelo City neste início de temporada. Na opinião do técnico napoliano, o time de Manchester pratica o melhor futebol do Velho Continente.

“Eles ganharam todos os seus jogos com pelo menos cinco gols. A última vez que eles não marcaram um gol foi em agosto, e eles também são fortes na fase defensiva. Será muito difícil. Eles parecem desequilibrados, mas eles sempre pressionam a bola com muitos homens [...]. Eles são, claramente, a melhor equipe da Europa”, destacou.

Sarri também comentou sobre as prováveis alterações que fará na equipe. Ele negou que o grupo esteja com a cabeça no jogo diante da Inter, no próximo domingo (22). “Se fizermos mudanças e não mantivermos competitivos, isso significa que o plantel não está completo. Eu acho que nesta fase você pode jogar com a mesma equipe, você não paga por isso agora. Não farei muitos cálculos. Pela manhã [desta terça-feira] verei quem se recuperou ou não. Seria estúpido pensar no próximo jogo [diante da Inter]”, concluiu.

O Napoli deve entrar a campo com (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches (Albiol), Koulibaly, Ghoulam; Rog (Zielinski), Diawara, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.