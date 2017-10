Empresário inglês coloca Newcastle United à venda

Ashley assumiu a agremiação em 2007 (Foto: Getty Images)

Depois de dez anos sob o comando do empresário inglês Mike Ashley, o Newcastle United foi colocado à venda em negócios que podem ser concluídos por volta do Natal. O anuncio foi feito no site oficial do clube.

Ashley é dono de uma das maiores empresas de material esportivo do Reino Unido, a Sports Direct. Ele assumiu a agremiação após um mandato de sucesso de Sir John Hall, empresário local que geriu o Newcastle por cerca de 15 anos e sempre fez boas campanhas com o clube do Nordeste inglês.

A expectativa sobre Ashley era muito grande, pelo fato de o mandatário possuir um patrimônio de 3,2 bilhões de libras, mas a fortuna do empresário foi pouco gasta, e quando decidiu abrir os cofres, acabou resultando em poucos frutos.

Mike Ashley causou a ira dos torcedores não apenas por gastar pouco, mas também por conta dos dois rebaixamentos do clube sob a sua gestão. Além disso, ele decidiu renomear o estádio do clube para Sports Direct Arena, em uma forma de divulgação da sua empresa, o que não caiu muito bem entre os fãs.

Vários protestos foram feitos em uma cidade com a população de cerca de 250 mil pessoas, mas que respira o futebol e não aceitariam ver o clube local nessa situação.

A partir daí, a ideia foi distribuir banners, cartazes e folhetos pedindo a saída do empresário do comando do clube. Os torcedores utilizaram uma logomarca com as mesmas cores da sua empresa, a Sports Direct, com o escritos "Ashley Out". Depois disso, o mandatário não resistiu à pressão e o nome do estádio voltou a ser St'James Park.

Protestos realizados na cidade após mudança do nome do estádio (Foto: Action)

Em uma das suas últimas decisões, Ashley disse que venderá o clube para alguém que possa elevá-lo de patamar. O cartola também prometeu não fazer jogo duro para vender a agremiação, esclarecendo que o clube pode ser pago em até parcelas, já que em recentes tentativas de venda os negócios acabaram fracassando.

Personagens históricos do clube como o goleiro Stephen Harper e os atacantes Faustino Asprilla e Alan Shearer comemoraram a decisão nas redes sociais. Shearer, que é o maior artilheiro da história dos Magpies e da era Premier League, tem uma relação muito desgastada com Ashley, que contratou o ex-atacante do clube como técnico interino em uma tentativa de salvar o time do rebaixamento, o que acabou não dando certo. Inclusive, o nome do atacante inglês acabou sendo retirado de um dos bares do St'James Park após esses atritos.

A notícia é boa também para o atual treinador, Rafael Benítez, que não possui uma boa relação com o dono e já ameaçou sair do clube algumas vezes por conta de o mandatário não abrir os cofres. O técnico permaneceu apenas por conta de uma campanha da torcida, que implorou para que o espanhol permanecesse.

Alguns nomes como o da empresária inglesa Amanda Staveley, que teve influência na compra do Manchester City, e de Murat Ülker, o homem mais rico da Turquia e que tem investimentos no Fenerbahçe, foram especulados ao longo das últimas semanas. Staveley, inclusive, esteve no St'James Park no empate de 1 a 1 dos Magpies contra o Liverpool, mas nenhuma conversa foi realizada diretamente com Mike Ashley, apenas uma conversa informal com o diretor de futebol do clube, Lee Charnley, e alguns outros nomes da cúpula.

Enquanto isso na Premier League, os comandados de Rafa Benítez estão na nona colocação da competição, com 11 pontos em uma campanha segura até aqui. O time entra em campo neste sábado (22), quando recebe o Crystal Palace , no St' James Park.