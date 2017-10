Na Champions, Chelsea enfrenta Roma em duelo de invictos do Grupo C

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do grupo C da UEFA Champions League a ser realizado no estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

O Chelsea recebe, nesta quarta-feira (18), às 16h45 (de Brasília) a Roma, no Stamford Brigde. Em partida válida pela terceira rodada do Grupo C da Uefa Champions League, os blues buscam manter o 100% de aproveitamento na competição, já a giallorossi querem vencer para assumir a primeira colocação do grupo.

Na competição, o time inglês vem de uma grande vitória sobre o Atlético de Madrid na Espanha. O time italiano também vem de vitória. Ganhou do Karabakh no Azerbaijão por 2 a 1.

No histórico, apenas dois confrontos. Os jogos valeram pela Champions League da temporada 2008/09. As partidas pelo Grupo A daquela temporada terminaram com uma vitória para cada lado. O Chelsea venceu em casa por 1 a 0 e a Roma venceu na Itália por 3 a 1.

Chelsea busca reabilitação depois de duas derrotas

Apesar de vir bem na competição européia, o Chelsea está numa fase irregular localmente. Vem de duas derrotas seguidas para Manchester City e Crystal Palace. Com isso a equipe caiu para quinta colocação na Premier League e iniciou uma pequena crise no clube.

Para tentar se recuperar, o técnico Antonio Conte não terá dois jogadores importantes. N'Golo Kanté e Victor Moses estão com problema na coxa. Além deles, Danny Drinkwater segue com uma lesão na panturrilha e ainda não fez sua estreia pelos Blues. A boa notícia fica por conta da volta de Álvaro Morata.

O comandante confirmou que o atacante tem condições de jogo. "Ele está em condições para o jogo. Treinou e agora está preparado pra o duelo. Poderia ter corrido risco no sábado e colocado ele para jogar cotra o Crystal Palace, mas não sou tão estúpido", disse.

Em relação ao adversário, Conte fez vários elogios. "A Roma é uma boa equipe, com jogadores fantásticos e são muito bem organizados, como a maioria das equipes da Serie A", disse. "Eles têm um ótimo treinador que está indo bem e está pensando no clube para agora e para o futuro", finalizou.

Além da Roma, o treinador italiano comentou sobre Daniele De Rossi. "Daniele é um jogador incrível e uma ótima pessoa", afirmou. "Ele é fantástico para Roma, como Totti foi, apenas jogando para eles e agora é capitão. Sempre vou agradecer a incrível campanha que tivemos com a seleção na Euro 2016. Tenho um grande apreço e admiração por ele", finalizou.

Roma quer primeira vitória fora de casa para ser líder

Apesar de ter perdido na última partida para o Napoli, a Roma vinha de cinco vitórias seguidas e, assim como seu adversário da Champions League, está na quinta colocação de sua liga. E também como o Chelsea, tem vários desfalques.

Emerson Palmieri voltou aos treinamentos após uma lesão no ligamento cruzado, mas ainda é cedo para o defensor atuar. Kostas Manolas deixou a partida contra o Napoli machucado e dificilmente participará do confronto. Ele se junta a Patrik Schick, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy e Kevin Strootman. Única dúvida da equipe é Luca Pellegrini, que estava na recuperação física e pode aparecer.

O treinador Di Francesco foi questionado em sua coletiva sobre a preparação física da sua equipe por conta de tantas contusões. "Em alto nível, as contusões podem acontecer, é claro, sabemos disso", disse. "Estou trabalhando com a equipe médica do clube e com o resto do time e no final é minha responsabilidade fazer escolhas. Poderia olhar para os nossos adversários e ver que eles também tem problemas de lesão", completou o técnico.

Em relação ao confronto Di Francesco quer uma atitude diferente da sua equipe em relação ao duelo contra o Napoli. "Espero uma abordagem diferente na partida contra os Blues, os jogadores sabem muito bem", comentou. "Nós nos preparamos para conquistar os 3 pontos. Vamos tentar ganhar sabendo que temos uma equipe forte à frente que terá uma atitude feroz", finalizou.