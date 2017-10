À procura da primeira vitória, Benfica recebe invicto Manchester United pela UCL

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do Grupo A da Uefa Champions League, a ser realizada no estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

Nesta quarta-feira (18), o Benfica recebe o Manchester United em busca da sua primeira vitória na Uefa Champions League. Os Encarnados começaram muito mal a competição europeia, perdendo suas duas primeiras partidas, e de quebra sendo goleado por 5 a 0 para o Basel na Suíça. Já o United é o oposto. Foram duas vitórias por três gols de diferença e consequentemente a liderança da chave.

O duelo válido pelo Grupo A da Champions League, acontece no estádio da Luz, em Lisboa, às 16h45 (de Brasília). No histórico de confrontos são apenas 21 partidas. Dessas são 14 vitórias da equipe de Manchester e apenas duas dos português, além de cinco empates.

Benfica acredita na reabilitação na competição

Os mandantes do confronto vem de uma grande campanha localmente. Estão em terceiro lugar na liga portuguesa e não perdem há um mês, quando foram derrotados para o Boavista por dois a um. Porém, essa campanha não é vista na Champions League.

Os Encarnados estão na última colocação do grupo com duas derrotas nas duas primeiras rodadas. Com isso a vitória virou praticamente obrigação. Caso perca, virará o turno com zero pontos e fará duas das três partidas restantes fora de casa, precisando de um milagre para classificar.

O técnico Rui Vitória terá problemas para montar sua equipe. Ele já não terá o zagueiro Andre Almeida, expulso na partida contra o Basel. Outro que também deve ficar de fora é o brasileiro Jonas. Artilheiro da equipe vem lutando contra dores nas costas e não deve ter condições. Além deles, os defensores Jardel e Eliseu também perderam espaço na equipe e não vão aparecer entre os titulares.

Sobre o adversário Rui Vitória comentou: "Temos que reconhecer que vamos enfrentar uma equipe com enorme qualidade, cada vez mais identificada com o seu treinador. Na última temporada já fizeram uma grande campanha, ganhando a Europa League e nesta, com os novos jogadores, está ainda mais forte."

Mesmo sabendo das várias virtudes do adversário, o treinador acredita na vitória: "Amanhã temos que colocar tudo o que sabemos em campo. Os números são claros, não fizemos os pontos que queríamos. Temos capacidade para fazer melhor, em especial na parte ofensiva, mas sabemos que amanhã temos um adversário de nível elevado."

Rui Vitória terminou afirmando que "são três pontos em disputa e o objetivo é somar pontos para tentar ficar nas duas primeiras posições. É um jogo da Champions League, que nos dá prazer e os jogadores sabem qual é seu papel, com rigor tático, atenção ao detalhe e com a qualidade necessária para tentar fazer a diferença."

United quer garantir a classificação

O Manchester United vem de uma fase extraordinária. A única derrota na temporada foi para o Real Madrid ainda em agosto na final da Supercopa Europeia. Desde então foram nove vitórias e dois empates. Uma consistência enorme dos Red Devils. Pela Champions League foram duas vitórias convicentes contra Basel por três a zero e quatro a um visitando o CSKA na Rússia. Com isso, o favoritismo a primeira colocação ficou evidente.

A partida marcará um retorno a Lisboa para José Mourinho, Nemanja Matic e Victor Lindelof . O treinador comandou as Águias na temporada 2000/01, substituindo Jupp Heynckes no início da temporada, antes de pedir demissão em dezembro, depois que o presidente do clube, Manuel Vilarinho, se recusou a prolongar seu contrato.

Enquanto isso, Matic vestiu a camisa do Benfica entre 2011 e 2014, e acumulou 73 jogos. E Lindelof, que foi contratado do Benfica nesta última janela de transferências, ficou cinco anos na equipe, conquistando três títulos da liga.

É esperado que Mourinho modifique pouco sua equipe em relação a equipe que empatou com o Liverpool na última rodada da Premier League. Estão de fora Paul Pogba, Michael Carrick, Marouane Fellaini e Zlatan Ibrahimovic, todos machucados. Marcos Rojo e Eric Bailly podem até viajar com a equipe, mas pouco provável que sejam escalados.

Quem deve voltar ao time titular é Marcus Rashford. O atacante ficou de fora do último jogo por conta de uma lesão leve, mas deve estar a disposição. Com isso, Anthony Martial deve ir para o banco de reservas.

Em sua coletiva antes da partida, José Mourinho falou bastante sobre sua renovação com o Manchester United. No início da semana, ainda em Manchester ele falou sobre um "desejo de fazer coisas novas" e também fez elogios a equipe do PSG para uma emissora de TV francesa. Com isso surgiram vários rumores de sua ida para o time de Paris. Então para acabar com todas essas especulações ele disse.

"Nada está acontecendo. Ainda não assinei um novo contrato de cinco anos e não vou para o Paris Saint-Germain. Eu estou no Manchester United. Tenho um contrato e é isso. Minha resposta foi que eu não terminaria minha carreira aqui." Para finalizar foi o mais claro possível: "Vi que algumas pessoas tentaram ser espertas, maliciosas. A realidade é simples: eu não assinei um novo contrato, mas também não estou pensando em sair."

Apesar disso, o técnico português conseguiu falar sobre a partida e o adversário. “O nosso objetivo é classificar. Se conseguirmos a classificação antes do último jogo, o objetivo passa a ser primeiro do grupo. Dentro disso, um ponto na casa da equipe mais forte das três que enfrentamos no grupo é positivo. Queremos ganhar o jogo”, frisou.

Além do treinador, o ponta-esquerda Ashley Young também pregou muito respeito ao Benfica. “Vai ser um jogo duro, difícil. O Benfica ganhou quatro títulos do Campeonato português e isso não foi por acaso. Não começou bem a Champions, mas a história será diferente na quarta-feira. Vai ser complicado”, alertou.