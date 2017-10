Guardiola comemora vitória do City e exalta Napoli: "Nunca enfrentei uma equipe assim"

(Foto: Gareth Copley/Getty Images)

Na tarde desta terça-feira (17), o Manchester City encarou uma prova de fogo pela Uefa Champions League. Em duelo importante ante ao Napoli, líder da Serie A, a equipe inglesa novamente provou o seu valor, estendeu a grande fase e bateu os rivais italianos por 2 a 1, assumindo a liderança isolada do Grupo F.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o treinador espanhol Pep Guardiola valorizou a suada vitória, contra um rival extremamente qualificado e perigoso. Nas palavras de Guardiola, foi um embate único e raro na sua trajetória no futebol.

"Eu esperava grandes dificuldades para nós. Foi o jogo que eu imaginava, eles jogando com passes curtos e marcando muito alto. Como jogador e agora como treinador, nunca havia enfrentado uma equipe como este Napoli. Nunca. Se eles continuarem jogando neste nível, podem ir muito longe na temporada", confessou o treinador.

Dada a dificuldade trazida pelo rival, o treinador citizen fez questão de elogiar a atuação de seus atletas. De acordo com o espanhol, foi um triunfo importante para as pretensões do City no Grupo F.

"Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, pois sei o quão dura foi esta performance. É impossível dominar uma equipe como o Napoli durante 90 minutos. Foi uma grande e importante vitória para nós, uma vez que o Shakhtar é muito forte, tal qual o Napoli", afirmou.

Questionado sobre a queda de rendimento de sua equipe na segunda etapa, Pep foi categórico: "Você acha que jogamos contra garotos? Era o Napoli, líder da Serie A! Depois que vencemos por 7 a 2 no fim de semana, alguns repórteres achavam que venceríamos hoje pelo mesmo placar. As coisas não funcionam assim", concluiu.