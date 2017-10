Chelsea x Roma AO VIVO online pela Uefa Champions League 2017/18 (0-0)

Google Plus

Boa tarde, amigo ligado na VAVEL Brasil! Dentro de instantes, você acompanha mais um grande jogo da Uefa Champions League, entre Chelsea e Roma.

Enquanto isso, o grande nome da Roma, assim como na temporada passada, é o bósnio Edin Dzeko. Artilheiro da Serie A em 2016/17, o centroavante já acumula oito gols em suas primeiras nove partidas pela equipe italiana na atual temporada.

Dzeko é esperança de gols no ataque da Roma (Foto: NurPhoto via Getty Images)

Para esta partida, não há como não destacar Antonio Conte como o principal homem do Chelsea. Ex-técnico da Juventus e da Seleção Italiana, o treinador conhece como poucos o calcio e pode ser importante para os ingleses na busca por uma vitória para manter os 100% de aproveitamento

Conte comemora vitória do Chelsea sobre o Atlético de Madrid (Foto: Power Sport via Getty Images)

Já a Roma de Eusebio di Francesco acabou perdendo, dentro de casa, para o Napoli comandado por Maurizio Sarri, por 1 a 0

As duas equipes vêm de derrota nos campeonatos nacionais. Pela Premier League, o Chelsea acabou derrotado pelo lanterna Crystal Palace, por 2 a 1

Os confrontos aconteceram na Taça das Feiras, competição que precedeu a Champions League, de 1965/66, e na próprio torneio da Uefa, em 2008/09

O retrospecto entre as equipes é favorável aos Blues. Em quatro confrontos por competições europeias, são duas vitórias do time londrino, um empate e uma vitória romanista

O jogo entre ingleses e italianos acontecerá no Stamford Bridge, casa do Chelsea

Enquanto isso, a Roma ocupa a segunda colocação do grupo, com quatro pontos. Na estreia, empate contra o Atleti, seguido de vitória contra a equipe do Azerbaijão.

Favorito na briga por classificação, o campeão inglês Chelsea lidera, com seis pontos nas duas primeiras partidas, após vitórias sobre o Atlético de Madrid e o Qarabag

Considerado por muitos o "grupo da morte" desta edição da Uefa Champions League, o Grupo C da competição segue equilibrado